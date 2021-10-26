کشف جسد زن و شوهر پس از یک سال در شهرستان داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاووس حبیبی اظهار داشت: در پی مفقودی یک زن و شوهر ۵۹ و ۶۹ ساله در سال ۹۹ در شهرستان داراب، پیگیری موضوع جهت پیدایش آنان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند که پسر مرد مفقود شده ۴ نفر را اجیر کرده که پدر و (مادر ناتنی) خود را به قتل برسانند.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: کارآگاهان در تحقیقات تکمیلی به نتیجه رسیدند که عاملان مفقودی توسط ۴ نفر با اسلحه کمری به قتل رسیده‌اند و در قناتی در اطراف روستای "نره‌شهر" از توابع شهرستان داراب دفن شده‌اند.

سرهنگ حبیبی با بیان اینکه کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام قضائی موفق شدند هر ۴ متهم (۳۵ الی ۴۵ ساله) طی دو عملیات ضربتی دستگیر کنند، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه یکی از متهمان یک قبضه اسلحه کمری و یک تیغه خشاب و ۵ فشنگ مربوطه که در صحنه قتل از آن استفاده شده است کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی اولیه علت قتل را اجیر شدن از سمت فرزند مقتول اعلام کردند، عنوان داشت: اجساد متوفیان با کمک عوامل امدادی در قنات ۸ متری در اطراف روستای «نره‌شهر» از توابع شهرستان داراب کشف شد.

وی با بیان اینکه هر ۴ متهم و فرزند مقتول که با یکدیگر نقشه قتل کشیده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، یادآور شد: پلیس با کسانی که بخواهند باعث اخلال در نظم و امنیت شوند به شدت و برابر قانون برخورد می‌کند.