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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۴۰

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی اعلام کرد؛

ارائه خدمات مددکاری تخصصی در سکونتگاه‌های غیررسمی استان مرکزی

ارائه خدمات مددکاری تخصصی در سکونتگاه‌های غیررسمی استان مرکزی

اراک- مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: ارائه خدمات اجتماعی و مددکاری تخصصی به ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی استان مرکزی اولویت اصلی این مجموعه است.

به گزارش خبرنگار مهر جواد اتابکی ظهر سه شنبه در اولین جشنواره اجتماع محور دستاوردهای اهالی محله باغ خلج و رودکی اراک با اشاره به روند فعالیت دفاتر تسهیل‌گری اظهار کرد: استان مرکزی دارای ۲ دفتر تسهیلگری در اراک و ساوه است که این دفاتر از سال ۹۶ با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه تسهیل‌گری امور مناطق حاشیه‌ای و مطالبه گری مشکلات مردم این گونه مناطق ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در هر دفتر ۶ کارشناس در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند که شناسایی نقاط قوت و ضعف افراد محله یکی از فعالیت‌های این دفاتر است و مردم منطقه باید از ظرفیت دفاتر تسهیل‌گری استفاده خوبی داشته باشند.

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه ایجاد بازارچه در این مناطق در حال پیگیری است، گفت: ایجاد بازارچه در این مناطق شرایطی فراهم می‌آورد تا اهالی بتوانند محصولات خود را راحت‌تر به فروش برسانند و رونق اقتصادی در این مناطق نیز ایجاد شود.

اتابکی تصریح کرد: معرفی به مراکز مشاوره به صورت رایگان، حضور وکیل دو روز در هفته، ورود به مسائل عمرانی و شهری، توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و انعکاس این مشکلات به مسئولین مربوطه از جمله فعالیت‌های این دفاتر است که مردم نیز باید مشارکت لازم در این خصوص را داشته باشند.

وی در پایان بیان کرد: امسال شاهد رشد دفاتر تسهیلگری و تغییر رویکرد در این دفاتر بوده‌ایم که اتفاق خوب و مثبتی است.

کد مطلب 5336701

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