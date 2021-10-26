به گزارش خبرنگار مهر جواد اتابکی ظهر سه شنبه در اولین جشنواره اجتماع محور دستاوردهای اهالی محله باغ خلج و رودکی اراک با اشاره به روند فعالیت دفاتر تسهیل‌گری اظهار کرد: استان مرکزی دارای ۲ دفتر تسهیلگری در اراک و ساوه است که این دفاتر از سال ۹۶ با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حوزه تسهیل‌گری امور مناطق حاشیه‌ای و مطالبه گری مشکلات مردم این گونه مناطق ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در هر دفتر ۶ کارشناس در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند که شناسایی نقاط قوت و ضعف افراد محله یکی از فعالیت‌های این دفاتر است و مردم منطقه باید از ظرفیت دفاتر تسهیل‌گری استفاده خوبی داشته باشند.

مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری مرکزی با بیان اینکه ایجاد بازارچه در این مناطق در حال پیگیری است، گفت: ایجاد بازارچه در این مناطق شرایطی فراهم می‌آورد تا اهالی بتوانند محصولات خود را راحت‌تر به فروش برسانند و رونق اقتصادی در این مناطق نیز ایجاد شود.

اتابکی تصریح کرد: معرفی به مراکز مشاوره به صورت رایگان، حضور وکیل دو روز در هفته، ورود به مسائل عمرانی و شهری، توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و انعکاس این مشکلات به مسئولین مربوطه از جمله فعالیت‌های این دفاتر است که مردم نیز باید مشارکت لازم در این خصوص را داشته باشند.

وی در پایان بیان کرد: امسال شاهد رشد دفاتر تسهیلگری و تغییر رویکرد در این دفاتر بوده‌ایم که اتفاق خوب و مثبتی است.