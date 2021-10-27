مردم افغانستان انتظار دارند کشوری امن داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که در محل وزارت خارجه در حال برگزاری است، گفت: در ابتدا سلام رئیس جمهور و همچنین عذر او را به دلیل مشغله پیش آمده و عدم حضور در اجلاس خدمت همه عزیزان ابلاغ می‌کنم.

وی افزود: وزرای محترم امور خارجه و روسای هیئت های نمایندگی، حضور شما را در تهران خیرمقدم می‌گویم و امیدوارم با همسویی و همراهی همه شما این نشست به نتایج مطلوبی دست یابد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحولات پرشتاب افغانستان، اضافه کرد: مردم افغانستان انتظار دارند کشوری امن، مستقل و رو به توسعه داشته باشند.

مخبر تاکید کرد: کشورهای همسایه افغانستان دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با این کشور هستند و از این منظر می‌توان گفت نوعی هم سرشتی و هم سرنوشتی میان افغانستان و همسایگانش وجود دارد که امنیت، ثبات و صلح را در مناطق آسیای مرکزی و جنوبی به هم گره می‌زند.

وی با بیان اینکه گزافه نخواهد بود که بگوییم امنیت و ثبات همسایگان افغانستان با امنیت افغانستان به هم پیوسته است،اظهار داشت: برهمین اساس ما از ابتکار جمهوری اسلامی پاکستان برای برگزاری اولین دور نشست کشورهای همسایه افغانستان حمایت کردیم و میزبانی دور دوم آن را برعهده گرفته و از میزبانی دور سوم نیز توسط جمهوری خلق چین استقبال می‌کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: مردم افغانستان بیش از چهار دهه است که بی ثباتی، ناامنی و جنگ و خونریزی را تجربه می‌کنند و بعید است بتوان خانواده‌ای را در افغانستان یافت که عزیزانی را در تحولات خونین این کشور از دست نداده باشد و دردناک تر، وضعیت کسانی است که در سال‌های ناامنی و غربت به دنیا آمده و تمام عُمر خود را در چنین وضعیتی سپری کرده اند.

مخبر گفت: یاد شهدای افغانستان به خصوص نمازگزاران شریف در قندوز و قندهار را گرامی می داریم و از درگاه خداوند متعال، شفای مجروحین این حملات تروریستی را خواهانیم.

وی با طرح این پرسش که چه کسانی مسئول این وضعیت اسفبار در منطقه و افغانستان هستند؟،تاکید کرد: دو دهه پیش آمریکا و متحدان آن در ناتو با دستاویز قرار دادن حملات ۱۱ سپتامبر و به بهانه مبارزه با تروریست به افغانستان حمله کردند، اما حمله و اشغال نظامی ۲۰ ساله آنها در افغانستان جز افزایش ناامنی، گسترش افراطی گرایی، رشد تروریست، عقب ماندگی اقتصادی و تخریب بنیان های استقلال و تضعیف هر چه بیشتر انسجام ملی، افزایش تولید مواد مخدر و داغدار کردن صدها هزار خانواده افغانستانی نتیجه ای در پی نداشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: سیاست نابخردانه و اقدامات غیر مسئولانه، نسنجیده و یکجانبه آمریکا در افغانستان با بیش از دو و نیم تریلیون دلار هزینه با شکست کامل همراه بود. واشنگتن حتی در دولت سازی که صرفا بهانه ای برای تداوم اشغال این کشور بود شکست خورد.

مخبر با تاکید بر اینکه سکوت دولت پیشین افغانستان در کمتر از دو هفته به خوبی نشان داد که آمریکا طی دو دهه اقدام برای دولت سازی و ایجاد ساختارهای حکومتی تا چه اندازه با مردم، فرهنگ و محیط اجتماعی این کشور بیگانه بوده است، گفت: فرار مفتضحانه و فاجعه آمیز آمریکایی ها و متحدانش در افغانستان بدون احساس مسئولیت نسبت به آینده مردم آن کشور، صحنه های دردناک و عبرت آموزی را خلق کرد که برای همیشه در یاد و خاطره مردم افغانستان و تمام مردم آزاده جهان به یادگار خواهد ماند.

وی افزود: فراموش نخواهد شد که نه هیچ اشغالگری می‌تواند بر سرزمین های اشغالی، امنیت، صلح، ثبات و رفاه بیاورد و نه اتکا به بیگانه می تواند هیچ دولتی را سر پا نگاه دارد. هر چند شکست اشغالگری نظامی آمریکا را فرصتی برای ملت افغانستان و کشورهای منطقه می‌دانیم اما باید توجه داشت آمریکا با فرار از افغانستان نتیجه دو دهه نا کارآمدی و اشغالگری را به دوش مردم افغانستان و همسایگان آن کشور انداخته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه همه ما امروز ناخواسته در برابر وضعیت جاری افغانستان قرار گرفته ایم،اظهار داشت: حضار گرامی، امروز افغانستان با بحران های متعدد اقتصادی، انسانی و امنیتی روبرو شده است و شکست سیاست های امریکا به معنی تغییر راهبرد تخریب و ویرانگری منطقه ای آن نیست.

مخبر ادامه داد: بعد از فرار اشغالگران، توقف خشونت و امنیت مهمترین خواسته و نیاز مردم افغانستان است اما متاسفانه تروریسم تکفیری از جمله داعش به عنوان نیروی نیابتیِ آمریکا در منطقه فعال هستند، امنیت مردم این کشور را نشانه رفته و با هدف‌گیری شهروندان درصدد هستند که جنگ داخلی جدیدی را با القای اختلافات و تحریک بدبینی ها براساس تکثر قومی و مذهبی در افغانستان دامن بزنند.

وی اظهار داشت: امروز وظیفه مردم و حاکمان افغانستان است که اجازه ندهند مرتجعین و متجاوزین امنیت مردم افغانستان را تهدید کنند. بحران اقتصادی در افغانستان فاجعه دیگری است که سیاست های نادرست و سلطه طلبانه آمریکا آن را مزید بر علت ساخته و مردم این کشور را با مشکل جدی معیشتی مواجه کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: مصادره اموال مردم افغانستان، متوقف ساختن طرح های اقتصادی و قطع کمک های انسان دوستانه کشورهای مختلف از عوامل اصلی بحران اقتصادی فعلی است و اگر هر چه سریعتر برای کنترل و مدیریت بحران های اقتصادی در افغانستان چاره ای اندیشیده نشود قطعا ضامن این بحران مرزهای این کشور را در خواهد نوردید و همسایگان و جهانیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مخبر تصریح کرد: بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی و بحران سوخت با توجه به آغاز فصل سرما در افغانستان نگرانی ها را برای بروز یک فاجعه انسانی در این کشور مضاعف می کند. جمهوری اسلامی ایران نگران مردم مظلوم افغانستان است و همسایگان را دعوت می کند تا با هم اندیشی و همیاری یکدیگر از طریق ساز و کارهای موجود مانند صندوق اکو یا هر ابتکار دیگری هر چه زودتر راه‌های کمک به مردم افغانستان در عبور از بحران اقتصادی را پیدا کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس راهبرد اساسی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام گذرگاه‌های مرزی خود را برای تجارت و ارسال کمک های انسان دوستانه دیگر کشورها به افغانستان باز نگه داشته و سایر امکانات و زیرساخت های ترانزیتی خود اعم از بنادر و راه‌های حمل و نقلی از جمله چابهار را در اختیار قرار می دهد، گفت: بحران انسانی افغانستان، نتیجه بحران های امنیتی و اقتصادی این کشور است و امروز میلیون ها افغانستانی به اجبار در داخل و خارج از افغانستان جابجا و آواره شده اند و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بحران های امنیتی و اقتصادی موجب بروز نگرانی های جدی در خصوص وضعیت فعلی و آینده افغانستان شده است، اضافه کرد: در نتیجه این نگرانی، موج جدیدی از پناهجویان به سوی کشورهای همسایه روان شدند. جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال گذشته از میلیون ها خواهر و برادر افغانستانی پذیرایی کرده است، اما جنگ اقتصادی تحمیلی و تحریم ظالمانه آمریکا موجب شده است که مانند گذشته امکان مدیریت این جمعیت انبوه و جلوگیری از سرازیر شدن آنها به سایر کشورها را نداشته باشد.

مخبر تصریح کرد: بر این اساس لازم است سایر کشورها و سازمان های بین المللی مرتبط با مسائل آوارگان، ضمن توجه به مسئولیت‌های مشترک انسانی کمک های پایدار و کافی خود را به کشورهای میزبان آوارگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده و به مدیریت جمعی ابعاد انسانی این تحولات کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر و مهمتر از آن امکان جذب افراد گروه‌های تروریستی و باندهای اشرار و جنایتکار که مولود نامبارک گسترش فقر و ناامنی به حساب می آید، یکی دیگر از نگرانی های بزرگ جمهوری اسلامی ایران است. تردیدی نیست که بی توجهی به مشکلات کنونی در آینده نه چندان دور افغانستان را با مشکلات جدی تری مواجه خواهد ساخت.