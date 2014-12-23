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۲ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۱۶

دانشی به مهر اعلام کرد:

برگزاری برنامه‌های مشاوره‌ای برای واقفان در گناوه و دیلم

برگزاری برنامه‌های مشاوره‌ای برای واقفان در گناوه و دیلم

گناوه - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های گناوه و دیلم از برگزاری برنامه‌های مشاوره‌ای برای واقفان در گناوه و دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالله دانشی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقف سنت حسنه و چشمه جاری است که از انبیاء الهی و نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های گناوه و دیلم گفت: وقف مقوله مقدس و عامی است که منحصر در زمین و ساختمان نیست بلکه دارای مصادیق متعدد و فراوانی است.

دانشی بیان داشت: هر کس در حد توان خود می تواند در این باقیات و صالحات شرکت و نام خود را در لیست واقفان راه حق ثبت کند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: اداره اوقاف آمادگی کامل برای مشاوره و همراهی واقفان  عزیز را در راستای گسترش فرهنگ وقف در جامعه دارد.

دانشی با اشاره به معنای لغوی اضافه کرد: وقف در لغت به معنی ایستادن، ساکن کردن و حبس کردن است ولی در اصطلاح فقهی  قرارداد و عقدی است که سبب حبس و نگهداری اصل مال از نقل و انتقالات تجاری، و انتشار و توزیع منافع مانند قراردادن زمینی برای مدرسه یا مسجد یا فقرا می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های گناوه و دیلم در پایان گفت: انشاالله مشتاقان بهشت و رضوان الهی عنایت لازم را در زمینه یاد شده خواهند داشت.

کد مطلب 2448140

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