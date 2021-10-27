به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار توییتی در این رابطه نوشت: در جلسه با معاون کنسولی و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه، موضوعات مهمی بررسی شدند: تسهیل خدمات رسانی به ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به وضعیت ایرانیان زندانی، تسهیل خدمات حقوقی و قضائی برای ایرانیان و اتباع خارجی جهت سرمایه گذاری، وضعیت اتباع خارجی زندانی در ایران.

حفظ حقوق شهروندان ایرانی خارج از کشور

در این نشست صمیمی به موضوع حمایت همه جانبه از هموطنان ایرانی در خارج از کشور پرداخته شد و در خصوص راه‌های همکاری و مشارکت در این زمینه گفتگو به عمل آمد.

لزوم بازنگری در خصوص روش‌های رسیدگی به وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشور، تشویق و حمایت از انجمن‌های غیردولتی حامی زندانیان و حمایت کنسولی و حقوقی از ایرانیان مقیم خارج از کشور، از دیگر نکات مهم مطرح شده در دیدار سیدکاظم سجادی معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر بود.

همچنین مقرر گردید تا به منظور پیگیری تصمیمات حاصله، جلسه مشترک تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان در محل وزارت امور خارجه برگزار گردد.

در این دیدار مشاورین معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان نیز حضور داشتند.