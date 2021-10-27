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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۱۱

شالبافیان مطرح کرد؛

بهره‌مندی از جام‌جهانی قطر با ارائه جاذبه‌های متمایز گردشگری

بهره‌مندی از جام‌جهانی قطر با ارائه جاذبه‌های متمایز گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، ارائه محصولات گردشگری در قالب تورهای مسافرتی و افزایش خطوط هوایی ایران و قطر را در تاریخ ۳۰ آبان تا ۲۷ آذر سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی علی اصغر شالبافیان در جمع رؤسای صنوف، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی که با هدف بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از فرصت رویداد بین‌المللی جام‌جهانی برگزار شده بود؛ گفت: برگزاری رویداد جام‌جهانی در همسایگی ایران فرصتی مطلوب برای بهره‌مندی از این مهم فراهم آورده است که تمرکز و برنامه‌ریزی پیرامون این موضوع می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای بخش‌های مختلف به ویژه فعالین حوزه گردشگری کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی و جاذبه‌های متمایز گردشگری کشور، ایران می‌تواند در جذب تماشاگران جام جهانی اقدام کند؛ به همین منظور تجمیع ظرفیت‌های بخش خصوصی با سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از این رویداد در زمینه‌های مختلف شود.

شالبافیان با اشاره به زمان برگزاری رویداد جام‌جهانی ۲۰۲۲ در فصل پاییز یادآور شد: با توجه به اینکه مدت زمان برگزاری مسابقات در ایام غیرپیک گردشگری ایران است؛ از این رو ارائه بسته‌های سفر متشکل از محصولات متمایز همانند اقدامات ماجراجویانه، ورزش‌های زمستانی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کشورمان می‌تواند سبب جذب تماشاگران و عامل ورود گردشگرانی شود که در ایام برگزاری جام جهانی به کشور قطر سفر خواهند کرد.

کد مطلب 5337187
فاطمه کریمی

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