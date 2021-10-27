به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی علی اصغر شالبافیان در جمع رؤسای صنوف، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی که با هدف بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از فرصت رویداد بین‌المللی جام‌جهانی برگزار شده بود؛ گفت: برگزاری رویداد جام‌جهانی در همسایگی ایران فرصتی مطلوب برای بهره‌مندی از این مهم فراهم آورده است که تمرکز و برنامه‌ریزی پیرامون این موضوع می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی برای بخش‌های مختلف به ویژه فعالین حوزه گردشگری کشور به همراه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی و جاذبه‌های متمایز گردشگری کشور، ایران می‌تواند در جذب تماشاگران جام جهانی اقدام کند؛ به همین منظور تجمیع ظرفیت‌های بخش خصوصی با سیاست‌گذاری و مدیریت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز استفاده از این رویداد در زمینه‌های مختلف شود.

شالبافیان با اشاره به زمان برگزاری رویداد جام‌جهانی ۲۰۲۲ در فصل پاییز یادآور شد: با توجه به اینکه مدت زمان برگزاری مسابقات در ایام غیرپیک گردشگری ایران است؛ از این رو ارائه بسته‌های سفر متشکل از محصولات متمایز همانند اقدامات ماجراجویانه، ورزش‌های زمستانی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کشورمان می‌تواند سبب جذب تماشاگران و عامل ورود گردشگرانی شود که در ایام برگزاری جام جهانی به کشور قطر سفر خواهند کرد.