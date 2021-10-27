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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵

فرمانده نداجا:

ناوگروه۷۷ ارتش از ماموریت بازگشت/محافظت از ۱۳ فروند نفت‌کش ایرانی

ناوگروه۷۷ ارتش از ماموریت بازگشت/محافظت از ۱۳ فروند نفت‌کش ایرانی

بندرعباس - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازگشت ناوگروه ۷۷ نیروی دریایی ارتش از ماموریت بین المللی، گفت: از ۱۳ فروند کشتی نفت کش ایرانی محافظت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی با اشاره به بازگشت ناوگروه ۷۷ نیروی دریایی ارتش از ماموریت بین المللی، اظهار کرد: دستیابی به رکورد محافظت از ۱۳ فروند کشتی نفت کش و تجاری ایرانی از خطر دزدی دریایی در آب‌های خلیج عدن و دریای سرخ از دستاوردهای ماموریت ناوشکن الوند است.

وی ابراز داشت: ناو گروه ۷۷ در ۷۸ روز دریانوردی ده هزار و ۵۰۰ مایل دریایی را در آب‌هایی پیمود که سال‌ها است دزدان دریایی منطقه را برای تجارت دریایی نا امن کرده اند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش به عنوان تنها نیروی مستقل جهان نه تنها امنیت خطوط کشتیرانی کشورمان را در آب‌های آشوب زده بین المللی بر عهده دارد که در صورت نیاز کشتی‌های تجاری دیگر کشورها را هم در مقابل دزدان دریایی محافظت می‌کند.

امیر دریادار ایرانی بیان داشت: هم اینک نیز ناو گروه دیگری از نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن و دریای سرخ با هدف حفاظت از منابع و منافع کشورمان در حال گشت‌زنی است.

کد مطلب 5337226

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