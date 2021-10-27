به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور عصر روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه برگزار شد.

سید امیرحسین قاضی‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست مشترک گفت: خدمت رسانی به جامعه ایثارگری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بستر قوانین و بودجه جاری در سراسر کشور در حال اجراست که بر اساس نیازهای روز جامعه ایثارگری و متناسب با شأن و منزلت این عزیزان نیازمند گسترش همه جانبه است.

وی افزود: گشایش و بسط خدمات متناسب با نگاه قانون‌گذار نیازمند اختصاص بودجه کافی است تا نسبت به ادای دین به فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به جامعه بزرگ ایثارگری اقدام شود هر چند این خدمات ذره‌ای از ایثارگری این عزیزان را جبران نخواهد کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت اعمال تمهیدات قانونی از سوی نهادهای نظارتی درباره دستگاه‌های مستنکف از قانون در قبال ایثارگران گفت: تأمین اشتغال و مسکن ایثارگران و بسیاری از خدمات قانونی از سوی برخی از دستگاه‌ها در عمل اجرایی نمی‌شود و برخی از دستگاه‌ها بجای انجام تکالیف قانونی در فرایندی معکوس ایثارگران را به بنیاد ارجاع می‌دهند اما این روند با همکاری سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در مسیر صحیح و قانونی خود قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان بازرسی کل کشور در امر خدمت رسانی به ایثارگران می‌تواند کمک شایانی به بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان یک دستگاه معاضدتی انجام دهد. در قدم اول پیشنهاد می‌کنم کارگروهی شامل مسئولان مرتبط در هر دو سازمان از زاویه «قوانین» و «بودجه» گزارشی متناسب با توسعه‌بخشی خدمات رسانی به ایثارگران تهیه و تدوین کنند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این نشست با تبریک انتصاب قاضی زاده به ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: توفیق خدمت در بنیاد شهید و امور ایثارگران و شأن و مرتبه خدمت به خانواده معظم شهدا و ایثارگران، والا و ارزشمند است و امیدواریم همه متولیان این نهاد مقدس خادم شایسته‌ای برای نظام اسلامی و خاندان معظم شاهد و ایثارگر باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: لازمه حکمرانی خوب، نظارت است. مجریان مجرب همراه با نظارت کارآمد تحقق اهداف را عملی می‌سازند و با شناسایی آسیب‌ها بسیاری از مشکلات دستگاه‌ها مرتفع می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در پایان با استقبال از پیشنهاد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تشکیل کارگروه مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بازرسی کل کشور گفت: امر نظارت در فعالیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که امیدواریم با افزایش سطح همکاری‌ها و تعامل روز به‌روز تقویت شود.

در ادامه این نشست، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع، سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی، محمود پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی و مهدی ایزدی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران به تشریح فعالیت‌ها، اولویت‌ها، اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های تخصصی خود پرداختند.