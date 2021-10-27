به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر رویا کلیشادی درباره ماموریت بازنگری اساسنامه پژوهشکده‌های حوزه سلامت که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به این مرکز واگذار شده، گفت: اساسنامه پژوهشکده‌های حوزه سلامت با دو محور کلی توسعه نقش فناوری مبتنی بر پژوهش و تحکیم همکاری با دپارتمان‌های آموزشی مورد بازنگری قرار گرفت.

رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان گفت: طبق تصمیم شورای عالی گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر لزوم بازنگری اساسنامه پژوهشکده‌ها با رویکرد تلفیق آموزش و پژوهش، برنامه بازنگری در دستور کار معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی به سه محور اصلی بازنگری اساسنامه پژوهشکده‌های حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: موضوع تاثیرگذار بودن پژوهش‌ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین، نقش فناوری مبتنی بر پژوهش در اساسنامه لحاظ شد زیرا در اساسنامه قبلی به مقوله فناوری توجه زیادی نشده بود. محور دیگر بازنگری اساسنامه، افزایش و تحکیم همکاری با دپارتمان‌های آموزشی بود که به عنوان یک اولویت مدنظر قرار گرفت.

کلیشادی افزود: پس از دریافت این ماموریت، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یک کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و با دیگر دانشگاه‌های صاحب‌نظر به صورت حضوری و مجازی جلسات متعددی برگزار شد و پس از جمع بندی نقطه نظرها، موارد را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع منعکس کردیم.

وی گفت: پس از کسب نظر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و طی جلسات مختلف با ستاد وزارت بهداشت، نتایج بحث و تبادل نظر در پیش نویس لحاظ شد و سپس جهت کسب نظر به دانشگاه‌ها ارسال شد. نسخه نهایی اساسنامه بازبینی شده به تصویب رسید و به شورای گسترش ارسال شد.

رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه پژوهشکده‌ها رسالت‌های والایی در گسترش زمینه‌های علمی دارند، گفت: یکی از اصول مورد انتظار این است که در فعالیت‌های پژوهشکده‌ها، امور مربوط به آموزش و پژوهش باید هم‌سو و هم‌راستای یکدیگر حرکت کنند.

وی افزود: بنابراین در طی بازنگری تاکید شد با توجه به اینکه پژوهشکده‌ها با گروه‌های آموزشی و واحدهای فناورمحور مانند شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد اهداف مشترک دارند، لازم است همکاری‌های بین بخشی بیش از پیش گسترش داده شوند.

به گفته کلیشادی در طی این بازنگری، تاکید بسیاری بود تا توسعه فناوری حوزه سلامت مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی در جامعه باشد، همچنین بر اساس نوع فعالیت هر پژوهشکده، زمینه های تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی هم پیش‌بینی شود.

وی با بیان اینکه ما در بازنگری اساسنامه به ساماندهی و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود هم توجه ویژه‌ای داشتیم، افزود: پژوهشکده‌ها باید با افزایش تعامل‌های بین‌بخشی، هم تجهیزات و امکانات موجود در مراکز تحقیقاتی را در اختیار واحدهای آموزشی و فناوری بگذارند هم به طور متقابل از امکانات آنها استفاده کنند تا زمینه بهتری برای پژوهش‌های بنیادی و کاربردی فراهم شود و به ارتقای بروندادهای موثر برای گروه‌های هدف منجر شود.

رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان افزود: یکی دیگر از اهداف مهم بازنگری اساسنامه، توانمندسازی نیروی انسانی و پژوهشگران جوان با تاکید بر افزایش مهارت‌های نظری و عملی دانشجویان دکتری پژوهشی بود تا بتوان با این ظرفیت‌سازی به آینده علم و فناوری در کشور کمک کرد.