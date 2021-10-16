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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۱۶

دستورالعمل ابلاغ شد؛

دانش ­آموختگان داروسازی طرح خود را پارک­ فناوری سلامت می گذرانند

دانش ­آموختگان داروسازی طرح خود را پارک­ فناوری سلامت می گذرانند

دستورالعمل جذب دانش ­آموختگان رشته­ های تخصصی علوم پایه و داروسازی در قالب گذراندن دوره تعهد در شرکت ­های دانش‌بنیان و شرکت ­های مستقر در مراکز رشد و پارک­ های فناوری سلامت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، با اعلام این خبر گفت: شفاف‌سازی فرایندهای اداری در سازمان‌های دولتی همواره از مطالبات جدی فناوران حوزه سلامت بوده و وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی می‌تواند به حل مشکلات در زمینه تولید محصولات فناورانه در داخل کشور کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان رشته‌های تخصصی وزارت بهداشت همواره نقش مهمی در ایجاد دانش و انجام تحقیق و توسعه در راستای تولید محصولات فناورانه با تکنولوژی بالا داشته‌اند.

منظم افزود: با توجه به وجود تعهد قانونی خدمت به دولت در ازای دوره تحصیل برای فارغ التحصیلان رشته‌های تخصصی، طبق مصوبه قبلی معاونت آموزشی وزارت امکان اشتغال در بخش خصوصی در ازای دوره تعهد، تنها در شرکت‌های دانش بنیان برای این افراد میسر بود. در حالیکه تعداد زیادی از شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های فناوری سلامت که به طور کلی متعلق به اعضا هیات علمی بوده و نیازی شدیدی به این‌گونه افراد دارند، دانش‌بنیان نیستند.

وی گفت: در جهت رفع موانع تولید در کشور، با همت و مساعدت معاونت آموزشی وزارت بهداشت از این پس دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی هرکدام از رشته‌های داروسازی و علوم پایه پزشکی، علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در کلیه شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های فناوری سلامت تعهدات قانونی دوره تخصص خود را بگذرانند.

مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت افزود: دستورالعمل مرتبط با این موضوع با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی تهیه و به تایید وزیر بهداشت رسیده ‌است این دستورالعمل طی نامه به شماره ۱۶۶۴/۱۰۱/د مورخ ۴ مهرماه ۱۴۰۰ از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و متقاضیان می‌توانند از طریق مراکز رشد و پارک‌ها درخواست خود را پیگیری کنند.

کد مطلب 5328532

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