استقبال دانشجویان از دوره تخصصی پردازش داده های علوم اعصاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی، دوره آموزشی مدرسه تابستانه پردازش داده های علوم اعصاب با استقبال دانشجویان، محققان و پژوهشگران رشته های مختلف در ۱۰ مرکز دانشگاهی در استان های مختلف کشور روبرو شد.

احسان رضایت مجری این دوره آموزشی گفت: در این رویداد تخصصی شمار زیادی از محققان، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از ۱۰ دانشگاه و فضای آموزش عالی از استان های مختلف کشور در رشته های فیزیولوژی، علوم اعصاب، مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و کامپیوتر با آخرین یافته ها و تجارب در حوزه برنامه نویسی و روش های پردازش داده های علوم اعصاب آشنا شدند.

وی افزود: این دوره تخصصی به منظور توسعه و گسترش فعالیت های علمی و تخصصی درحوزه دانش علوم شناختی و ایجاد بسترهای مناسب برای انتقال یافته ها و تجارب به دانشجویان، محققان رشته های علوم اعصاب شناختی، فیزیولوژی، مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و کامپیوتر با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی مدرسه برگزار شد.

رضایت یادآور شد: این رویداد برای اولین بار در حوزه علوم اعصاب برگزار و تلاش شد برنامه نویسی و روش های پردازش داده های علوم اعصاب برای ارتقا و توسعه این حوزه تخصصی برای مخاطبان و دانشجویان تشریح و تدریس شود.

به گفته وی دراین دوره آموزشی که بصورت مجازی آغاز وبه مدت دو ماه ادامه یافت ، اصول و روش‌های پردازش داده های علوم اعصاب، برنامه نویسی در محیط و پیاده سازی روش های پردازش تشریح و آموزش داده شد.

مجری این دوره آموزشی اجرای بخش های برنامه نویسی توسط شرکت کنندگان دوره بصورت همزمان با اساتید و محققان کمک تدریس را یکی ویژگی های متمایز این دوره عنوان و خاطر نشان کرد: دوره آموزشی مجازی پردازش داده های علوم اعصاب از سوی پژوهشکده علوم شناختی، پژوهشگاه دانش های بنیادی و با همکاری مرکز فناوری های همگرا دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس دایر شد.