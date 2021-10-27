سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صحت با بیان اینکه ثبت نام از روز گذشته در سایت event.bsjmajazi.ir آغاز شده است، گفت: ۱۱ آبانماه جاری از ساعت ٤ بعد ازظهر پذیرش انجام خواهد شد و ١٢ آبان از ساعت ٨ صبح مراسم افتتاحیه برگزار می‌شود.

رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس یادآور شد: روال این رویداد ٤٨ ساعته و شیوه عملکرد آن ماراتون محور است و موضوعات در روز افتتاحیه به صورت یکباره به گروه‌ها اعلام خواهد شد.

صحت با بیان اینکه در این رویداد گروه‌ها در قالب ٣ تا ٥ نفره به رقابت می‌پردازند، گفت: رقابت کنندگان ١٣ و ١٤ آبان اجازه خروج از محل رویداد را ندارند و نهایتاً تا ساعت ١٠ سیزدهم آبانماه باید خروجی کار خود را به هیئت داوران تحویل دهند. او ادامه داد: با تحویل کار به هیأت داوران، بلافاصله کار داوری آغاز خواهد شد و تا ساعت ٩ صبح ١٤ آبان داوری‌ها به پایان می‌رسد و آئین اختتامیه این رویداد نیز پس از آن برگزار و تیم‌های برتر اول تا سوم هر رشته مشخص می‌شوند.

رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس خاطرنشان کرد: به تیم اول جایزه ٧ میلیون تومانی، تیم دوم جایزه ٥ میلیون تومانی و تیم سوم جایزه ٣ میلیون تومانی اهدا خواهد شد.

صحت با بیان اینکه نفرات برتر این مرحله از رویداد، هفته بسیج به تهران اعزام خواهند شد، گفت: نفرات برتر هر تیم در تهران ساپورت مالی می‌شوند تا ایده آنها به تجاری سازی برسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فضای مجازی به عنوان یک فضای مهم، جدی و استراتژیک، خاطرنشان کرد: ریشه تمام موضوعاتی که در دنیا اتفاق می‌افتد از فضای مجازی است. سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب طی دو سال گذشته تاکنون نیز نشان از اهمیت فضای مجازی دارد.

رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس تصریح کرد: از آنجا که فرمایشات مقام معظم رهبری برای ما به عنوان یک دستور است، لذا این رویداد برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است.

صحت با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که حداقل ٥٠ تیم در این رویداد شرکت کنند از همکاری مرکز فناوری و مرکز رشد تولیدات نرم جهاد دانشگاهی فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، شهرداری و معاونت فرهنگی شهرداری شیراز، کارخانه نوآوری شیراز، اداره کل ارتباطات و اطلاعات در فارس، سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.