تورنمنت قطر سنگ محکی برای سنجش ملی پوشان هندبال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مانوئل مونتایا فرناندز، سرمربی تیم ملی هندبال بزرگسالان مردان ایران در حاشیه سومین اردوی آماده سازی این تیم گفت: تمرکز اصلی من در این اردو روی آمادگی جسمانی بازیکنان است. همچنین از نظر تکنیک و تاکتیک هم روی نقاطی که باید اصلاح شود، کار کنیم. در کل در حال آماده سازی برای حضور در یک تورنمنت دوستانه هستیم.



وی با بیان اینکه در حال حاضر بچه ها انگیزه بالایی برای حضور در تورنمنت بین المللی قطر دارند، ادامه داد: هدف اصلی این اردو آمادگی برای حضور در شرایط مسابقه در تورنمنت قطر است و می خواهیم این اردو آزمونی برای بازیکنان باشد تا ببینیم در شرایط بازی خود را چگونه نشان می دهند در واقع یک سنگ محک برای سنجش بازیکنان در شرایط یک مسابقه واقعی در زمین هندبال است.



فرناندز درباره حریفان ایران در این تورنمنت هم گفت: نکته اصلی این است به خاطر شرایط کرونا آخرین محک ما از حریفان خود در این تورنمنت بازی های آسیایی ۲۰۲۰ کویت است. مدت طولانی است که تیم ها مسابقه ندادند و اطلاعات به روزی از حریفان در این تورنمنت که عربستان، کویت و قطر هستند، در اختیار نداریم.



وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که تمرکز اصلی من روی تیم خودم است نه تیم های دیگر. قطعا چالش من در این تورنمنت این است ببینم کاری که در اردوها از بازیکنانم خواسته ام و آموزش داده ام، در زمین مسابقه هم پیاده می کنند یا خیر!



مانوئل مونتایا فرناندز درباره نگرانی از احتمال آسیب دیدگی بازیکنان در تورنمنت قطر هم بیان کرد: به هر حال آسیب دیدگی بخشی از ورزش است و ممکن است در تمرینات، بازی های لیگ و بازی های دوستانه هم اتفاق بیفتد. قطعا این امر از تورنمنت قطر دور نیست و البته خیلی بحث نگران کننده ای هم برای من و کادرفنی نیست.



سرمربی تیم ملی هندبال بزرگسالان مردان ایران درخصوص رصد بازی لژیونرها و اینکه آیا به تیم برای حضور در قطر اضافه خواهند شد یا نه نیز اظهار داشت: با اطمینان می گویم به غیر از بازی های این هفته که در سفر بودم، بدون استثناء بازی تمام لژیونرها را رصد کردم. در مورد سوال دوم هم باید بگویم درهای تیم ملی روی هیچ بازیکنی بسته نیست و برعکس این مطلب هم صادق است. همه شانس اضافه شدن به تیم ملی را دارند.



وی عنوان کرد: مطلب دیگر این هست که با واژه لژیونر مخالفم. در واقع ما بازیکنانی داریم که در یک چیز مشترکند و آن هم ملیت ایرانی است و همه آنها برای ایران بازی می کنند.



فرناندز در پایان درباره دیدگاهش از زندگی در کشورمان قبل و بعد از ورود به ایران نیز گفت: همه خیلی خوب با من رفتار می کنند و همه جانبه حمایت می شوم و از این بابت خوشحالم. البته من در یک محدوده کوچک واقع در یک مجموعه ورزشی زندگی می کنم و نمی توانم نظر واقعی راجع به زندگی در ایران بدهم اما با هر کسی برخورد می کنم واقعا رفتار خوبی دارد. امیدوارم فرصت شود و بتوانم شهرهای دیگر ایران را هم از نزدیک ببینم تا بیشتر با زندگی در این کشور آشنا شوم.



وی ادامه داد: پیش از این، تجربه زندگی در کشورهای خاورمیانه را داشتم و به همین خاطر قبل از ورود به ایران نگران نبودم ولی اطرافیانم ذهنیتی غیرواقعی راجع به تمام کشورهای این حوزه دارند طوری که اولین سفرم به ایران همزمان با روی کار آمدن طالبان در افغانستان شد و همه از این بابت نگران بودند و این نکته را نمی دانستند که ایران و افغانستان دو کشور جدا از هم هستند.



فرناندز اضافه کرد: اطلاعات زیادی راجع به ایران در اسپانیا نیست اما گردشگرانی که به ایران سفر کرده اند همیشه خاطرات مثبتی از سفر خود دارند و به نظر من هم ایران کشوری آرام و امن بوده و تفاوت های فرهنگی همیشه برای من قابل احترام بوده است.



فرناندز که متولد شهر بارسلوناست، در خصوص بازی الکلاسیکو که چند روز پیش برگزار شد و با برتری دو بر یک رئال به پایان رسید هم گفت: من طرفدار دو آتیشه بارسلونا هستم. در روز الکلاسیکو در خوابگاه بازیکنان بودم و بچه ها از من خواستند بازی را با آنها ببینیم اما چون می دانستم بارسا می بازد، دعوت شان را رد کردم!



لازم به ذکر است سومین اردوی تیم ملی هندبال از ۲ آبان ماه به میزبانی خانه هندبال فدراسیون آغاز شده و تا ۱۷ ماه جاری ادامه دارد.