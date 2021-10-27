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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۲۷

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان:

۲۳۰ جایگاه بنزین در اصفهان فعال است/ارائه سوخت با کارت در۱۸جایگاه

۲۳۰ جایگاه بنزین در اصفهان فعال است/ارائه سوخت با کارت در۱۸جایگاه

اصفهان - سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان از فعال شدن ۲۳۰ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان خبر داد.

بهمن علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات در جایگاه‌های توزیع سوخت استان اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که در مجموع تعداد پمپ‌های بنزین و و اتاقک‌های توزیع سوخت در شهرها و روستاهای استان ۳۴۰ مرکز است.

وی با بیان اینکه بازگرداندن این جایگاه‌ها برای ارائه خدمت به شهروندان از روز گذشته آغاز و تاکنون ۲۳۰ جایگاه به مدار وارد شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۸ جایگاه با کارت سوخت، بنزین توزیع می‌کند.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر در همه شهرستان‌های استان اصفهان امکان سوختگیری وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای تأمین سوخت در اصفهان با هیچ مشکلی رو به رو نیستیم، تصریح کرد: انبارهای نفت در اصفهان پر از سوخت است ضمن اینکه پالایشگاه نیز در این شهر فعال است.

کد مطلب 5337439

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