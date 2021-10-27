۲۳۰ جایگاه بنزین در اصفهان فعال است/ارائه سوخت با کارت در۱۸جایگاه

بهمن علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ارائه خدمات در جایگاه‌های توزیع سوخت استان اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که در مجموع تعداد پمپ‌های بنزین و و اتاقک‌های توزیع سوخت در شهرها و روستاهای استان ۳۴۰ مرکز است.

وی با بیان اینکه بازگرداندن این جایگاه‌ها برای ارائه خدمت به شهروندان از روز گذشته آغاز و تاکنون ۲۳۰ جایگاه به مدار وارد شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۸ جایگاه با کارت سوخت، بنزین توزیع می‌کند.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر در همه شهرستان‌های استان اصفهان امکان سوختگیری وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای تأمین سوخت در اصفهان با هیچ مشکلی رو به رو نیستیم، تصریح کرد: انبارهای نفت در اصفهان پر از سوخت است ضمن اینکه پالایشگاه نیز در این شهر فعال است.