پرداخت ۲۵ میلیارد ریال هزینه درمانی به بیماران نیازمند کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون خدمات مختلفی توسط بانک امانات پزشکی هلال‌احمر به جامعه هدف ارائه شده است.

وی افزود: در طی شش ماه نخست ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ میلیارد ریال کمک هزینه درمانی به حساب هزار و ۷۰۳ بیمار نیازمند استان واریز شده است.

جلالی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر از گذشته تاکنون خدماتی را به مناطق آسیب پذیر و کم برخوردار ارائه کرده است.

وی افزود: این جمعیت با هدف تأمین تجهیزات پزشکی و کمک معیشتی به اقشار ضعیف امکانات خود را به میدان آورده و این کمک هزینه درمانی شامل افرادی می‌شود که شرایط مالی مناسبی ندارند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان اظهار داشت: جمعیت هلال احمر در بانک امانات پزشکی ۷۴ کپسول اکسیژن، ۲۷ دستگاه اکسیژن ساز، ۵۰ عدد مانومتر، ۳۷ عدد پالس اکسی متر دارد که در طول سال در اختیار بیماران نیازمند قرار داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خیرینی که علاقه مند به مشارکت در این طرح هستند می‌توانند تجهیزات درمانی را به بانک امانات هلال احمر اهدا کنند یا وجوه مورد نظر خود را به حساب جمعیت هلال احمر واریز کنند.