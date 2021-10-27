به گزارش خبرنگار مهر، فرشید سلیمی عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رؤسای جدید دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل اظهار کرد: پیش از این به مدت ۶ سال مسئولیت دانشگاه آزاد را بر عهده داشتم که در آن مقطع کوشیدیم در حوزه عمران بیمارستان ۹۶ تختخوابی دانشگاه آزاد را تا ۹۰ درصد پیشرفت ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: بیمارستان دانشگاه آزاد که در ایام کرونا بیشترین خدمات را ارائه کرد در حقیقت ارمغان این دانشگاه به مردم استان بود و معادل کل شهریه‌ای که از بدو تأسیس دانشگاه آزاد در استان اردبیل تاکنون از دانشجویان گرفته شده بود، صرف احداث این بیمارستان شد تا ارزش افزوده بیشتری را برای این استان رقم بزند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل احداث دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین، میهمانسرا در سرعین، ساخت مسجد، راه‌اندازی واحد شاهد و اجرایی شدن سر درب دانشگاه را از دیگر اقدامات خود در دوره قبلی مسئولیت دانشگاه آزاد برشمرد و گفت: در آن مقطع با تولید ۲۳۶ مقاله با دانشگاه محقق اردبیلی همپا حرکت کرده و توانستیم یک میلیارد دلار تجهیزات و امکانات برای آزمایشگاه و سایر بخش‌های این دانشگاه خریداری کنیم.

سلیمی افزود: در این دوره از مسئولیت سعی خواهیم کرد تا سند تحول و توسعه دانشگاه آزاد را که به صورت پنج ساله تدوین شده، عملیاتی و اجرایی کنیم که امیدواریم اهداف شایسته‌ای در این حوزه محقق شود.

وی با تاکید بر سودمندی و نافع بودن علم و توجه به رشته‌های کاربردی خاطر نشان کرد: تجارت تکنولوژی و توجه به مسائل فرهنگی از جمله رویکردهای مدیریتی در دانشگاه آزاد خواهد بود.

سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: تلاش خواهیم کرد تا با تعمیق دوستی‌ها و صمیمیت در این مجموعه بتوانیم اهداف تعریف شده را به پیش ببریم.

در این مراسم رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل نیز به شکل‌گیری ۴۵ شرکت فناور در سال‌های اخیر در این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: ۲۰۰ نوع محصول توسط این شرکت‌ها تولید شده که ۸۶ محصول به مرحله تجاری‌سازی رسیده است.

اسحق رسولی بیان کرد: در دانشگاه آزاد سعی کردیم تا با امکان‌سنجی و تدارک زیرساخت‌ها در هفت حوزه متمرکز شده و به تناسب ظرفیت استان توسعه را در حوزه اشتغال و تحول‌آفرینی شاهد باشیم.

وی به حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: بر پایه طبیعت، تندرستی و درمان پروژه‌های متعددی نظر مزرعه گردشگری را اجرایی کرده و مرکز سنجش سلامت و تندرستی در دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شد.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به راه‌اندازی کمپ تیم‌های ملی و باشگاهی با پیشرفت ۷۰ درصد اشاره کرد و افزود: در این کمپ تلاش شده تا امکانات و زیرساخت‌ها برای ورزشکاران و تیم‌های مختلف باشگاهی و ملی فراهم آید تا در بهترین ارتفاع تمرینات خود را انجام دهند.

رسولی به راه‌اندازی سرای نوآوری و سلامت و همچنین توجه به حوزه صنایع غذایی و تبدیلی اشاره کرد و ادامه داد: ما در تولید سیب‌زمینی، سیب، گوجه و سیر با تراژدی غمناک ضرر و زیان کشاورزان و باغداران روبه‌رو بودیم که سعی کردیم خلأ صنایع تبدیلی را با راه‌اندازی واحدهای جدید فراهم کنیم.

وی حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و تولید بذر را از دیگر اقدامات و فعالیت‌های دانشگاه آزاد در چند سال اخیر برشمرد و خاطر نشان کرد: در حوزه انرژی و آب نیز سعی کردیم از ظرفیت دامنه‌های سبلان و مزیت پایدار استان در جهت توسعه و توانمندی این بخش استفاده کنیم.

رسولی حوزه صنایع خلاق و فرهنگی را از دیگر فعالیت‌های این دانشگاه برشمرد و اضافه کرد: در چهار سال فعالیت تلاش کردیم تا سند تحول دانشگاه آزاد را در حد وسع و توان خود تحقق ببخشیم به طوری که دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر تحولی پیشگام بوده و طرح‌های متعددی را در مسیر توسعه استان عملیاتی و اجرایی کرده است.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این سند به معنای راه‌اندازی و اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی نظیر مسجد، راه‌اندازی گروه معارف و راه‌اندازی نماز نیست بلکه دانشگاه‌ها باید مرجعیت علمی، فناوری و تولید دانش به روز را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم با قدردانی از زحمات چهار ساله اسحق رسولی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی، فرشید سلیمی که پیش از این از سال ۸۷ تا ۹۳ ریاست دانشگاه را بر عهده داشت، برای دومین بار به عنوان ششمین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل فعالیت خود را آغاز کرد.