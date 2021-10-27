به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در نشست امروز ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار، با اشاره به آمار بالای وقوع تیراندازی در شهر کرمانشاه، اظهار کرد: بسیاری از متهمینی که اقدام به تیراندازی می‌کنند، شناسایی شده و دستگیر می‌شوند.

وی با تاکید بر لزوم برخورد جدی تر با این دسته از متهمین، افزود: باید به گونه‌ای هزینه‌های ارتکاب این جرم را برای این افراد بالا ببریم که دوباره دست به چنین جرایمی نزنند.

دادستان کرمانشاه با بیان اینکه علاوه بر سلاح‌های غیرمجاز گاهاً در برخی از تیراندازی‌ها از سلاح‌های گرم دارای مجوز هم استفاده می‌شود، تصریح کرد: استفاده از سلاح مجاز در تیراندازی‌های سطح شهر درصد کمی را به خود اختصاص داده و با این وجود اگر سلاح دارای مجوز در تیراندازی‌ها کشف شود دیگر استرداد نخواهد شد.

کرمی به تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در استان کرمانشاه هم اشاره و گفت: در این سامانه باید اطلاعات مجرمین خطرناک را به صورت جداگانه ثبت کرد تا در مواقع لزوم بتوان راحت تر به آن رجوع کرد.

وی از نیروی انتظامی استان کرمانشاه هم خواست تا هر سه ماه یک بار لیست سارقین حرفه‌ای را در اختیار دادسرا قرار دهد تا اگر این افراد پس از زندانی شدن به مرخصی رفتند، مورد رصد قرار گیرند.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: در صورتی که مجرمین و سارقین حرفه‌ای پس از مرخصی رفتن دچار ارتکاب جرم شدند، باید در مرخصی دادن دوباره به آنها تجدید نظر شود.

کرمی همچنین خواستار تشکیل یک لیست سیاه از سارقین حرفه‌ای در سطح کرمانشاه شد و بیان کرد: لیست سیاه سارقین حرفه‌ای کرمانشاه باید با پایشی که از سارقین صورت می‌گیرد، تهیه شود تا مورد رصد قرار گیرند.

وی اعلام کرد: دستگاه قضائی با کسانی که امنیت جامعه را دچار خدشه می‌کنند، تعارف ندارد و در این راستا در بحث برخورد و رصد آنها جدی خواهیم بود.

دادستان کرمانشاه با تاکید بر اینکه مردم جامعه به امنیت و آرامش نیاز دارند، گفت: امنیت تنها موضوعی است که افراد یک جامعه در مورد آن اختلاف نظری ندارند و همه به اتفاق خواهان آن هستند.

کرمی افزود: در این راستا، دستگاه‌های امنیتی باید با همکاری مردم نهایت تلاش خود را برای برقراری امنیت داشته باشند و با برهم زنندگان آن هم برخوردی قاطع داشته باشند.

وی تصریح کرد: هرچند که در دستگاه قضائی سیاست حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مسامحه با زندانی و خانواده‌اش در دستور کار قرار دارد، اما اینها شامل مجرمین حرفه‌ای و سابقه دارد نخواهد شد.