به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار کرد: برای جلوگیری از ثبت جریمه طرح محدودیت کرونا در جاده‌های بین شهری توسط دوربین‌های راهداری و پلیس راه، فرمانداری‌ها علاوه بر صدور مجوز اضطراری برای شخص، لیست مجوزهای صادره را به صورت لوح فشرده برای ثبت در سیستم اجراییات راهور ناجا به پلیس راه استان کرمانشاه تحویل دهند.

وی افزود: در سطح شهرها برای هیچ نوع تخلف رانندگی از دوربین‌های سطح شهر استفاده نمی‌شود زیرا دوربین‌های منصوبه مورد تأیید پلیس نبوده و کد اعمال قانون تعلق نگرفته است چرا که اعمال قانون بر خلاف حقوق عمومی مردم انجام نمی‌گیرد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: در تمام شهرهای تابعه که دارای مدیریت راهور و دادسرا و دادگاه هستند کمیسیون ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای رسیدگی به شکایات، اعتراضات مردم نسبت به جریمه‌ها دایر و فعال هستند و شهروندان در تمام شهرها می‌توانند مراجعه و الزامی به حضور در اجراییات مرکز استان کرمانشاه ندارند.

شیری بیان کرد: اعمال قانون در شهرهای استان کرمانشاه صرفاً با دست افزار یا قبض جریمه که در اختیار پلیس است و توسط مأمورین آموزش دیده و با نظارت لازم انجام می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تا مبلغ یک میلیون تومان خلافی خودرو مالک یا نماینده قانونی وی در صورت اعتراض و داشتن دلایل موجه می‌توانند به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده سیستمی جهت ارجاع به راهور جهت رسیدگی اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تاکید کرد: در صورت قانع نشدن و اصرار بر اعتراض مالک یا نماینده وی در مرحله بعد و برای تجدید نظر خواهی می‌توانند جهت تشکیل پرونده به اجراییات پلیس راهور و طرح موضوع در کمیسیون‌های ماده پنج قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اقدام کنند.

شیری از شهروندان خواست برای پرداخت خلافی خودرو از درگاه‌های امن از جمله سایت راهور ۱۲۰ و دستگاه‌های خودپرداز یا شش بانک متولی، نسبت به پرداخت خلافی وسیله نقلیه اقدام کنند.

وی توصیه کرد: شهروندانی که قصد تعویض پلاک دارند سعی کند برای جلوگیری از دوباره پرداختی جرایم رانندگی و تسریع در کار آنها در مکان تعویض پلاک نسبت به تسویه حساب خلافی خودرو اقدام نمایند.