واکنش کاپیتان پرسپولیس به حضور جادوگر در تیمی که صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز خرسندی از پیروزی دو بر یک این تیم برابر نساجی در هفته دوم لیگ برتر به مشکلاتی که سرخپوشان اشاره کرد و گفت: همه حرف ها در این مورد را آقای گل محمدی زدند.

وی ادامه داد: بعد از بازی برابر الهلال مشکلات ما بیشتر شد و امیدوارم بتوانیم بزودی شرایط مطلوبی پیدا کنیم و این مشکلات هم حل شود.

حسینی که سابقه بازی در تیم سایپا را هم دارد در واکنش به پرسشی مبنی بر این که آیا فعالیت فردی به عنوان جادوگر در تیم سایپا را که صدرنشین لیگ برتر شد تایید می کنید گفت: زمانی که من در تیم سایپا بودم مربیانی چون آقای دایی و ذوالفقارنسب و لیتبارسکی حضور داشتند و موردی که شما اشاره کردید را ندیدم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس ابراز امیدواری کرد با همت مدیریت باشگاه بزودی مشکلات این تیم حل شود تا بازیکنان بدون دغدغه به میدان بروند.