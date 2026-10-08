محموله مکمل غذایی کودک فاقد مجوز بهداشتی در کاشان امحا شد

حمیدرضا بنفشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محموله مکمل غذایی کودک با عنوان «سویق» که بدون دریافت مجوزهای بهداشتی تولید شده بود، در جریان بازرسی و نظارت کارشناسان معاونت غذا و دارو شناسایی، کشف و ضبط شد.

وی ابراز کرد: پس از بررسی‌های لازم و طی مراحل قانونی، پرونده این محموله به مراجع قضایی ارجاع شد و در نهایت با صدور حکم دادگاه، فرآورده مذکور معدوم شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در تولید و عرضه فرآورده‌های غذایی گفت: تولید، توزیع و عرضه محصولات غذایی بدون دریافت مجوزهای قانونی و بهداشتی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با خطر مواجه کند.

وی تصریح کرد: معاونت غذا و دارو دانشگاه با هدف صیانت از سلامت عمومی، نظارت بر فرآورده‌های سلامت‌محور عرضه‌شده در سطح جامعه را با جدیت دنبال می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

بنفشه از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های غذایی، به مشخصات محصول، اصالت و وجود مجوزهای بهداشتی آن توجه کنند و در صورت مشاهده تخلف یا عرضه فرآورده‌های مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۵۵۴۷۰۲۱۲ به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اطلاع دهند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند برای بررسی اصالت کد بهداشتی محصولات غذایی به سامانه fdacrm.ir و برای بررسی اصالت فرآورده‌های سلامت‌محور به سامانه ttac.ir مراجعه کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: امحای این محموله در راستای اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی، جلوگیری از عرضه و مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز و حفاظت از سلامت مصرف‌کنندگان انجام شده است.