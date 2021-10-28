آسیب های وسواس فکری افراد/ بیماری اضطرابی آزار دهنده

پارسا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وسواس یکی از بیماری‌های اضطرابی بسیار آزار دهنده است، گفت: شرایط زندگی هم برای فرد وسواسی و هم برای همسر او سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: وسواس یکی از پیچیده‌ترین اختلالات است که زیرمجموعه اختلالات اضطرابی است.

این روانشناس بالینی تصریح کرد: فرد وسواسی از کار خود لذت نمی‌برد، او بیمار است و یک نیروی درونی او را مجبور به این رفتارها می‌کند، اگر به چشم بیمار به همسرتان نگاه کنید و بدانید که او قصد اذیت و آزار شما را ندارد بیشتر از او مراقبت می‌کنید.

این روانشناس بالینی اظهار کرد: همسر مناسب شخصیت وسواسی باید کمی صبور باشد، چرا که مشکلات روانی نیاز به دوره درمانی طولانی‌تری نسبت به مشکلات جسمی دارند.

وی افزود: فرد وسواسی از هر فکر بی پایه و اساسی برای اثبات خیانت همسرش استفاده می‌کند، همین وسواس فکری به تدریج منجر به ناسازگاری و بداخلاقی و دعواهای هر روزه می‌شود.

عزیزی گفت: وسواس فکری با طلاق هم درمان نمی‌شود، فرد دچار این بیماری در رابطه بعدی هم آرامش را تجربه نخواهد کرد و به مرور دچار همین مشکل می‌شود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در صورتی که یکی از زوجین به وسواس فکری مبتلا شده است، طرف دیگر باید دست از لجبازی بردارد و به صورت منطقی مشکل را حل کند.

وی یادآور شد: همسر مناسب شخصیت وسواسی باید به رفتار نابخردانه همسرش به چشم بیماری نگاه کند و برای درمان او به مشاور مراجعه کرده و صبور باشد. داد و بیداد کردن و تهدید به طلاق، فقط می‌تواند شرایط را بدتر کند و اوضاع پیچیده‌تر شود.

این روانشناس بالینی با بیان اینکه برای برخورد با همسر وسواسی باید رفتاری صبورانه در پیش گرفت، افزود: همسر فرد وسواسی نباید به کارها و درخواست‌های وسواس گونه او تن دهد، چرا که این دلسوزی در این مورد باعث تقویت بیماری می‌شود.

عزیزی اضافه کرد: گوش دادن به حرف یک وسواسی شاید فقط دوره‌ای کوتاه از آرامش به همراه داشته باشد ولی به مرور وسواس او شدیدتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر وسواس یکی از زوجین باعث ناراحتی، ناامیدی و خستگی از زندگی زناشویی شده، بهترین راهکار برای نجات از این وضعیت، شرکت در جلسات زوج درمانی و مراجعه به روانشناس است، و اگر در شرف ازدواج با یک فرد مبتلا به اختلال وسواس و یا پارانویید هستید باید عرض کنم که مسیر دشواری را در پیش دارید.