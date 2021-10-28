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۶ آبان ۱۴۰۰، ۴:۴۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

آسیب های وسواس فکری افراد/ بیماری اضطرابی آزار دهنده

آسیب های وسواس فکری افراد/ بیماری اضطرابی آزار دهنده

یک استاد دانشگاه و روانشناس بالینی، در ارتباط با بیماران دچار وسواس فکری نکاتی را متذکر شد.

پارسا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وسواس یکی از بیماری‌های اضطرابی بسیار آزار دهنده است، گفت: شرایط زندگی هم برای فرد وسواسی و هم برای همسر او سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: وسواس یکی از پیچیده‌ترین اختلالات است که زیرمجموعه اختلالات اضطرابی است.

این روانشناس بالینی تصریح کرد: فرد وسواسی از کار خود لذت نمی‌برد، او بیمار است و یک نیروی درونی او را مجبور به این رفتارها می‌کند، اگر به چشم بیمار به همسرتان نگاه کنید و بدانید که او قصد اذیت و آزار شما را ندارد بیشتر از او مراقبت می‌کنید.

این روانشناس بالینی اظهار کرد: همسر مناسب شخصیت وسواسی باید کمی صبور باشد، چرا که مشکلات روانی نیاز به دوره درمانی طولانی‌تری نسبت به مشکلات جسمی دارند.

وی افزود: فرد وسواسی از هر فکر بی پایه و اساسی برای اثبات خیانت همسرش استفاده می‌کند، همین وسواس فکری به تدریج منجر به ناسازگاری و بداخلاقی و دعواهای هر روزه می‌شود.

عزیزی گفت: وسواس فکری با طلاق هم درمان نمی‌شود، فرد دچار این بیماری در رابطه بعدی هم آرامش را تجربه نخواهد کرد و به مرور دچار همین مشکل می‌شود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در صورتی که یکی از زوجین به وسواس فکری مبتلا شده است، طرف دیگر باید دست از لجبازی بردارد و به صورت منطقی مشکل را حل کند.

وی یادآور شد: همسر مناسب شخصیت وسواسی باید به رفتار نابخردانه همسرش به چشم بیماری نگاه کند و برای درمان او به مشاور مراجعه کرده و صبور باشد. داد و بیداد کردن و تهدید به طلاق، فقط می‌تواند شرایط را بدتر کند و اوضاع پیچیده‌تر شود.

این روانشناس بالینی با بیان اینکه برای برخورد با همسر وسواسی باید رفتاری صبورانه در پیش گرفت، افزود: همسر فرد وسواسی نباید به کارها و درخواست‌های وسواس گونه او تن دهد، چرا که این دلسوزی در این مورد باعث تقویت بیماری می‌شود.

عزیزی اضافه کرد: گوش دادن به حرف یک وسواسی شاید فقط دوره‌ای کوتاه از آرامش به همراه داشته باشد ولی به مرور وسواس او شدیدتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر وسواس یکی از زوجین باعث ناراحتی، ناامیدی و خستگی از زندگی زناشویی شده، بهترین راهکار برای نجات از این وضعیت، شرکت در جلسات زوج درمانی و مراجعه به روانشناس است، و اگر در شرف ازدواج با یک فرد مبتلا به اختلال وسواس و یا پارانویید هستید باید عرض کنم که مسیر دشواری را در پیش دارید.

کد مطلب 5337749

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