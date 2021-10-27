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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۲:۴۷

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

توقیف ۳کامیون حامل۱۶۰۰ حلقه لاستیک قاچاق در محور کرمانشاه-نورآباد

توقیف ۳کامیون حامل۱۶۰۰ حلقه لاستیک قاچاق در محور کرمانشاه-نورآباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از کشف یک هزار و ۶۱۰ حلقه انواع لاستیک قاچاق خودرو به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در محور کرمانشاه به نورآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی شامگاه چهارشنبه در سخنانی بیان داشت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا مأموران انتظامی دلفان در محور کرمانشاه به نورآباد به ۳ دستگاه کامیون حامل بار مظنون شده و آنها را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی‌های مذکور یک هزار و ۶۱۰ حلقه انواع لاستیک قاچاق خودرو فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه ۳ نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش لاستیک‌های کشف شده را ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردار الهی ضمن هشدار به قاچاقچیان کالا که اعمال مجرمانه آنان از دید پلیس مخفی نخواهد ماند، به شهروندان توصیه کرد همچون گذشته خدمتگزاران خود را یاری کنند.

کد مطلب 5337761

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