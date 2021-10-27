دریافت موافقت اصولی ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نیکبخت در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سالن فرمانداری شهرستان رومشکان که با حضور حجت الاسلام مبلغی نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام فاطمی نیا امام جمعه رومشکان، فرماندار رومشکان و رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد؛ گفت: برای انتقال و نصب دستگاه سی تی اسکن شهرستان رومشکان فرایند کارها را سرعت بخشیده ایم و مبلغ یکصد میلیون تومان را اختصاص داده ایم تا هرچه سریع‌تر شاهد نصب سی تی اسکن در شهرستان رومشکان باشیم.

وی تصریح کرد: تکمیل ساختمان آزمایشگاه، تجهیز پایگاه فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ پادروند، تعمیر ۴ دستگاه آمبولانس، اختصاص بودجه برای تأمین تجهیزات مورد نیاز اداری، تأمین وسایل مورد نیاز مرکز درمان بستر رومشکان و… در جهت محرومیت زدایی در بخش سلامت شهرستان رومشکان در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه موافقت اصولی برای ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی رومشکان حاصل شده است، گفت: به دنبال ردیف بودجه‌ای ۱۴۰۱ برای این پروژه با توجه به هزینه‌های سنگین ساخت بیمارستان هستیم که می‌شود با استفاده از ظرفیت خیرین سلامت نیز به علاوه بودجه ملی و دیگر راهکارها مسیر را برای ساخت و تکمیل و تجهیز بیمارستان ۶۴ تختخوابی رومشکان پیش برد که مستلزم همکاری همه جانبه است.