‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه روز چهارشنبه از دانشکده عالی نظامی در دمشق بازدید به عمل آورد.

اسد با افسران فارغ التحصیل دوره فرماندهی سی و ششم دیدار و آنها را به ادامه رشد و افزایش سطح علمی خود فراخواند.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: حد و مرز معرفت فراتر از علوم نظامی است و این معرفت باید هرچه بیشتر افزایش یابد

بشار اسد خطاب به افسران فارغ التحصیل گفت: با علم و دانش شما با اصرار و عزم و اراده و استواری شما مسیر آزادی را ادامه خواهیم داد و حقوق خودمان را نیز بازپس خواهیم گرفت. یقین و ایمان ملت نسبت به شما و این نهاد، ارتش عربی سوریه به عنوان محور تضمین کننده استقلال نهادینه سازی عقیده و حمایت و پشتوانه از میهن را خواهد ماند.

رئیس جمهور در ادامه گفت: گفته می‌شود که آمریکا یک تریلیون دلار در عراق هزینه کرد، چند تریلیون دلار نیز در افغانستان هزینه کرد؛ پس آمریکایی‌ها این همه پول را به کی دادند؟ آیا به ملت عراق دادند؟ آیا به ملت افغانستان این پول‌ها را دادند؟ خیر آمریکا این دلارها را خرج شرکت‌های آمریکایی برای ارسال اسلحه و ارسال انواع و اقسام تجهیزات کرد.

وی افزود: پس نتیجه می‌گیریم که مطابق تفکرات آمریکا جنگ به معنای دلار است و این دلار به نفع شرکت‌های آمریکا است و لذا پس از شکست آمریکا در افغانستان و عراق و سومالی در سال ۱۹۹۴ و پس از شکست در ویتنام ما باید انتظار داشته باشیم که این کشور دست به ارتکاب جنگ‌های بیشتری زند و در قبال آن شکست‌های بیشتری نیز به نام خود ثبت کند جایی که چرخه به همان روال و مسیر خود خواهد چرخید.

بشار اسد افزود: معنی این حرف‌ها چیست؟ این حرف‌ها به این معنای است که تنها چیزی در این دنیای برآشفته وجود دارد همان ایستادگی است یعنی کشورهایی که از خود ایستادگی نشان می‌دهند باقی و استوار می‌مانند، چه کشورهای کوچک باشد چه بزرگ و بنا بر این ملت‌هایی که مقاومت و ایستادگی از خود نشان می‌دهند میهن خود را پیدا می‌کنند، پس بدون ایستادگی میهنی وجود ندارد.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: ایستادگی که در مورد آن می‌گویم، همان ایستادگی مثبت است. در ضمن ایستادگی مثبت با حالت دفاع تقریباً شباهت دارد؛ پس ما نباید در وضعیت ایستادگی البته به معنای منفی و دفاعی‌اش، بمانیم بلکه باید به مرحله هجوم منتقل شویم.

اسد گفت: مقاومتی که از آن صحبت می‌کنم، مقاومت مثبت است. مقاومت مثبت شبیه حالت دفاع است، اما مقاومت به معنای منفی و صرفاً دفاعی نیست بلکه ما در پاسخ به تجاوز هم مقاومت می‌کنیم.

رئیس جمهور سوریه گفت: در عین حال ما منتظر پایان نبرد نیستیم و نمی‌گوییم وقتی که نبرد و جنگ تمام شد، این کار یا آن کار را انجام خواهیم داد. ما منتظر پایان نبرد نیستیم. نمی‌گوییم وقتی که نبرد تمام شد چنین کار می‌کنیم. خیر ما در بحبوحه جنگ هم هر کاری برای توسعه انجام خواهیم داد. این توسعه شامل همه زمینه‌های نظامی، اقتصادی، سازماندهی و عقیدتی است و منظور از سازماندهی فقط مربوط به نیروهای مسلح نیست؛ بلکه ساماندهی دولت و جامعه نیز ضروری است.

وی افزود: جنگ علیه سوریه در ابتدا برای ضربه زدن به اعتبار و وجهه ارتش این کشور بود که البته در آن شکست خوردند؛ در ابتدا به موفقیت‌هایی رسیده بودند، اما شکست خوردند، آن هم به دو دلیل هوشیاری افسران و نظامیان و دومی هوشیاری ملت سوریه بوده است

بشار اسد ارتش سوریه را ابزار سیاست و نه نهادی سیاست زده خواند و گفت: این ارتش از چه چیزی دفاع می‌کند؟ چرامبارزه می‌کند؟ انگیزه مبارزه چیست؟ وقتی از یک مسئله ملی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم از این مسئله ملی دفاع کنیم بدون اینکه پای یک مساله سیاسی در میان باشد؛ بنابراین هیچ مسأله‌ای سیاسی وجود ندارد. مسئله ملی یک مسئله سیاسی است.

رئیس جمهور سوریه در پایان خطاب به افسران نظامی گفت: ما با علم و اراده و همکاری شما روند آزادسازی را ادامه خواهیم داد و با استواری شما خواهیم توانست حقوقمان را بازپس‌بگیریم و ارتش سوریه محور و ضامن صیانت از استقلال و تحکیم عقیده، حمایت و حفاظت از کشور است.