به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی، مجتبی شکوری اظهار کرد: امکان عرضه بنزین یارانه‌ای در ۱۰ جایگاه سوخت استان فراهم است و مشکل مابقی هم به مرور رفع می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان شمالی ادامه داد: پیش از ظهر دیروز تمامی جایگاه‌های سوخت عرضه بنزین در استان به مدار بازگشت و فعال شد.

وی افزود: تا ظهر دیروز امکان عرضه بنزین یارانه ای در ۶ جایگاه فراهم شد و اکنون در ۱۰ جایگاه سوخت، بنزین با نرخ یارانه و در مابقی با نرخ سه هزار تومان در حال عرضه است.

شکوری تصریح کرد: اکنون بنزین با کارت یارانه ای در جایگاه مکرمی شهر شیروان، جایگاه غلامان، یکه سعود، دوراهی گرمه، قشمشمی در اسفراین، صداقت در جاجرم، قره چورلو، قنادزاده و گلستان در بجنورد و جایگاه سیدالشهدا در آشخانه در حال انجام است.