به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته (چهارشنبه) پنجم آبان ماه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با «انریکه مو را» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام به مدت پنج ساعت به رایزنی و گفت‌وگو پرداخت در گفت‌وگویی در این باره اظهار کرد: در ادامه گفتگویی که با آقای مو در تهران داشتیم در نشست چند ساعته در بروکسل درباره زمین‌ها، اقتضائات و شرایطی که لازم است برای این‌که گفت‌وگوهای نتیجه محور بین ایران و ۱+۴ شکل بگیرد، رایزنی کردیم.

وی افزود: درباره چارچوب‌ها و الزامات شکل‌گیری این گفتگوها تبادل نظر کردیم و قرار بر این شد براساس این چارچوب‌ها ایران و ۱+۴ ظرف یک ماه آینده بتوانند گفت‌وگوهایی را شکل بدهند.

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: نکته‌ای مهم که در جلسه تهران و بروکسل بر آن تأکید شد این است که جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگوهایی را دنبال می‌کند که مستلزم دستاورد عملی و نتیجه عملی باشد. جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو برای صرفاً دستیابی به یک توافق بر روی کاغذ را دنبال نمی‌کند.

باقری همچنین گفت: موضوع اصلی در این گفتگوها لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی است که در طول چند سال گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. به ویژه تحریم‌هایی که به واسطه خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ تحت عنوان فشار حداکثری به مردم ما اعمال شده و ما به دنبال رفع این تحریم‌ها علیه ملت ایران هستیم.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: چون ما یک منطق قوی و مستحکمی داریم و براساس آن منطق قوی و مستحکم وارد میدان مذاکره شدیم و الان هم در میدان مذاکره حاضر هستیم. در جلسه روز چهارشنبه تأکید کردم ما به صورت کامل به توافق پایبند بودیم و الان هم هستیم، در کنار میز مذاکره هستیم.

وی اضافه کرد: کسانی از میز مذاکره فاصله دارند که یا نسبت به تعهداتشان پایبندی نشان نداده و پایبند نبودند یا کسانی که ناقض تعهدات قبلی بودند. آنها فاصله بسیار زیادی با میز گفتگو دارند ولی ما براساس منطق قوی که داریم در میز گفتگو حاضر هستیم، ولی منتظریم که آیا طرف مقابل این آمادگی را دارد که وارد یک مذاکرات جدی شود که بتواند نتیجه عملی داشته باشد که نتیجه عملی آن از نظر ما لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران است.

این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: گفتگوهای نتیجه‌محور برای ما مورد قبول است، گفتگوهایی که نتیجه عملی داشته باشد و منجر به لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی شود.

باقری بیان کرد: ما گفت‌وگو برای گفت‌وگو و مذاکره برای مذاکره را قبول نداریم و نمی‌پذیریم، ولی گفت‌وگویی که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران باشد، این گفتگو می‌تواند مدنظر ما باشد و از چنین گفت‌وگویی استقبال می‌کنیم.