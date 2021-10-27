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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۳:۴۹

در مقر اتحادیه اروپا؛

باقری با «انریکه مورا» دیدار و گفتگو کرد

باقری با «انریکه مورا» دیدار و گفتگو کرد

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با «انریکه مورا» هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در مقر اتحادیه اروپا دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان با «انریکه مورا» هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در مقر اتحادیه اروپا دیدار کرد.

این دیدار پشت درهای بسته در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل در جریان است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه پیش از این در صفحه شخصی خود در توئیتر از سفر به بروکسل جهت مذاکرات برای لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه خبر داد و نوشت: روز چهارشنبه، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل ملاقات خواهم کرد تا گفتگوهایمان را درباره مذاکرات نتیجه محور ادامه دهیم.

وی در مطلب خود آورده بود: ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری، قطعاً نمی‌تواند موانع پیش روی «مذاکرات برای لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه» را بردارد، بلکه بر پیچیدگی‌های فراوان مذاکرات خواهد افزود.

نشست اول «انریکه مورا» معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا با علی باقری ۲۲ مهرماه در تهران برگزار شده بود.

کد مطلب 5337380

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    نظرات

    • جلالخالق DE ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
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      پاسخ
      با چه کیکی تولد آقای «انریکه مورا» رو جشن گرفتند؟! دلم به حال ظریف میسوزه!

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