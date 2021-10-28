یک برد و یک شکست حاصل کار تیم گلبال گلستان در لیگ برتر

جواد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: تیم گلبال بهزیستی گلستان به منظور شرکت در مسابقات لیگ کشوری روز چهارشنبه (پنج آبان) به بابلسر اعزام شد.

رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان گلستان افزود: این مسابقات از امروز آغاز شده است و تیم بهزیستی گلستان در گروه (الف) با استان‌های خراسان رضوی، کردستان، کرمان و کرمانشاه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در بازی اول تیم بهزیستی استان، نتیجه را ۱۳ بر ۶ به کردستان واگذار کرد و در بازی دوم در برابر تیم کرمانشاه با نتیجه ۱۱ بر ۹ پیروز شدند.

جلالی عنوان کرد: تیم گلستان فردا ساعت ۱۵ به دیدار تیم خراسان رضوی خواهد رفت.