جلوگیری از کاشت غیرمجاز پاجوش نخل در اراضی ملی شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلمی اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودان در جریان بازدید میدانی از اراضی ملی منطقه مسافرآباد، ضمن بررسی و پایش عرصه‌ها، از کاشت غیرمجاز پاجوش نخل در اراضی ملی جلوگیری کردند.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رودان با حضور مستمر در عرصه‌های ملی، ضمن رصد و پایش اراضی، با هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری و بهره‌برداری غیرمجاز از اراضی ملی، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهند کرد.

معلمی ادامه داد: حفاظت از اراضی ملی نیازمند حضور مستمر نیروهای حفاظتی و مشارکت و همراهی دستگاه های اجرایی، مردم و جوامع محلی است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط به تخلفات و تصرفات اراضی ملی را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به‌صورت شبانه‌روزی اطلاع‌رسانی کنند.