به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نخعی ظهر شنبه در جلسه برنامه‌ریزی سایت پرتودهی سربیشه که با حضور معاون سازمان انرژی اتمی کشور برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری برای ایجاد سایت پرتودهی سربیشه قدمتی حدود دو ساله دارد و با توجه به ظرفیت‌های موجود در خصوص محصولات کشاورزی و مرزی استان خراسان جنوبی، با پرتودهی تولیدات استان زمینه صادرات آنها از طریق افغانستان فراهم می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: ابتدا باید نیازهای افراد مرتبط در بحث صادرات و واردات را در این خصوص احصا کنیم تا با بهره‌گیری از آنها، طراحی لازم در این مورد انجام شود.

نخعی خاطرنشان کرد: در دوره جدید مدیریت سازمان انرژی اتمی کشور شاهد این هستیم که در حوزه کشاورزی، صنعت و بهداشت و درمان، اقدامات بسیار خوبی در زمینه پرتودهی انجام شده تا مردم از این طریق نتایج ایستادگی در موضوع انرژی هسته‌ای را در زندگی خود احساس کنند.

نماینده شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس همچنین ماندگاری نخبگان در کشور و رشد در حوزه‌های مختلف را از جمله نتایج مورد نظر اعلام کرد.

صادرات محصولات کشاورزی خراسان جنوبی با پرتودهی

محسن اسفندیاری هم در این جلسه گفت: در یک سال گذشته پیگیری‌های بسیاری برای ایجاد سایت پرتودهی در سربیشه انجام شده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی پنجمین استان کشور در تولید پسته است، افزود: بورس زرشک و عناب برای نخستین بار در استان خراسان جنوبی ایجاد شده است و با توجه به واردات محصولات کشاورزی از افغانستان می‌توانیم از این طریق تلاش کنیم تا با پرتودهی این تولیدات کشاورزی، محصولات سالمی وارد استان شود.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: به فروش محصولات مورد نظر در بازارهای بین‌المللی کمک خواهیم کرد تا در دست کشاورزان نماند.

علیرضا خامه‌زر با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در مسیر تعدادی از کریدورهای اصلی کشور قرار دارد و فرودگاه بین‌المللی نیز در مرکز استان وجود دارد، گفت: باید از این ظرفیت‌ها به خوبی بهره بگیریم.

به گفته وی، سالانه سه میلیارد دلار صادرات به افغانستان داریم و با استفاده از ظرفیت مرز می‌توانیم برای واردات محصولات کشاورزی افغانستان مانند پنبه، حبوبات و...، پرتودهی این محصولات و صادرات آنها اقدام کنیم.

نماینده بخش خصوصی نیز موافقت کرد که پس از پرتودهی، بسته‌بندی محصولات مورد نظر انجام شود.