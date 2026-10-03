به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر شنبه در جلسه با معاونان وزیر راه و شهرسازی با محوریت بررسی آخرین وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های مهم و راهبردی کشور در حوزه حمل‌ونقل است که تکمیل آن می‌تواند اتصال ریلی سریع‌السیر مرکز کشور به جنوب را فراهم کند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت بخش اصفهان این پروژه افزود: بخش اصفهان قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اقدامات مهمی برای تکمیل این بخش انجام شده است.

تونل اصفهان–بهارستان در آستانه تکمیل

استاندار اصفهان با بیان اینکه تونل قطار سریع‌السیر اصفهان–بهارستان نیز به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده است، تصریح کرد: بخش عمده عملیات اجرایی این تونل انجام شده و در شرایط کنونی، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز و تعیین زمان‌بندی دقیق برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: پروژه قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان سال‌هاست در حال اجراست و مسیر آن از تهران آغاز می‌شود، پس از عبور از قم به اصفهان می‌رسد و در ادامه ظرفیت اتصال به سمت شیراز و جنوب کشور را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه قطارهای سریع‌السیر در شبکه حمل‌ونقل جهان گفت: قطار سریع‌السیر در بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یکی از سطوح پیشرفته حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گرفته و بهره‌برداری از این پروژه نیز می‌تواند ظرفیت جدیدی به شبکه حمل‌ونقل کشور اضافه کند.

بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه پای کار است

استاندار اصفهان با اشاره به تشکیل کنسرسیوم و حضور بخش خصوصی در این پروژه گفت: در شرایط محدودیت منابع و دشواری‌های اقتصادی، حضور جدی بخش خصوصی می‌تواند روند اجرای پروژه را تسریع کند.

جمالی‌نژاد افزود: با توجه به شرایط بودجه‌ای دولت، تلاش شده است بخش قابل‌توجهی از بار تأمین مالی پروژه بر عهده بخش خصوصی قرار گیرد و نمایندگان بخش خصوصی و اعضای کنسرسیوم نیز برای تأمین منابع مورد نیاز و انجام تعهدات خود اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، مهم‌ترین مسئله رفع موانع باقی‌مانده در بخش مربوط به دولت است و این موضوع باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری و تعیین تکلیف شود.

تکمیل پروژه در بازه زمانی باقی‌مانده دولت امکان‌پذیر است

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت رفع موانع موجود، با توجه به پیشرفت‌های انجام‌شده، ظرفیت لازم برای تکمیل پروژه در بازه زمانی باقی‌مانده دولت وجود دارد و می‌توان یکی از طرح‌های شاخص حمل‌ونقل استان و کشور را به سرانجام رساند.

جمالی‌نژاد بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری، تأمین تجهیزات و تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق برای تکمیل قطار سریع‌السیر تهران–قم–اصفهان تأکید کرد.