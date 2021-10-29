۸۰درصد مشکلات به خاطر اختلاف بین گروه های سیاسی کشور ایجادشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه‌های آئین عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با تشریح آیه ۴۶ سوره انفال اظهار کرد: نباید دوقطبی بین مسلمانان و اهل ایمان حاکم شود و اگر این اتفاق بیفتد، مسلمانان فلج خواهند شد.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد مشکلات حاکم بر کشور در ۴۳ سال گذشته بخاطر وجود اختلاف و تشتّت بین گروه‌های سیاسی حاکم بر کشور بوده است؛ افزود: بنده اعتقاد دارم ۸۰ درصد مشکلات کشور ناشی از وجود اختلاف و کشمکش بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب سپس با تقبیح هتک حرمت به استاندار جدید آذربایجان شرقی در آئین تکریم و معارفه تصریح کرد: حادثه تلخی که رخ داد اتفاق تلخ و شومی بود. در حالی که همه باید دست به دست هم دهیم و این سیلی را به صورت دشمنان بزنیم نه به صورت یک همرزم.

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه عقده گشایی‌ها باید بر سر دشمن باشد؛ گفت: متأسفانه امروز در شهر بناب نیز به نوعی گرفتار و گریبانگیر آن هستیم.

وی اذعان کرد: از عقلای ذیصلاح منطقه می‌خواهم به داد و فریاد این شهر برسند. شهری که به لحاظ جنب و جوش و فعالیت زبانزد بود، به خاطر مصالح و منافع عده‌ای این شهر در بلاتکلیفی به سر می‌برد و مدتهاست شهر بناب بی شهردار است!

خطیب جمعه شهرستان بناب در ادامه خطبه‌ها خاطرنشان کرد: بی سر و سامانی مردم این شهر را به ستوه آورده و مردم تلاشگر این شهر متأسفانه قربانی امیال نفسانی عده‌ای شده و هیچ فریادرسی نیز نیست.

حجت الاسلام باقری بنابی تأکید کرد: از مقامات قانونی می‌خواهم مشکل شهردار بناب را حل کنند و بصورت قانونی با حل این مشکل کارهای مردم بیش از این با مشکل مواجه نشود، چرا که مدتهاست ساخت و ساز در این شهر تعطیل و سرمایه گذاران به شهرهای دیگر کوچ می‌کنند و از مسئولین امر انتظار می‌رود نگذارند این شهر فعال و پویا بیش از این دچار مشکل شود.