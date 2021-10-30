صنعتگران زنجانی ۴ هزارو ۳۵۰ میلیون ریال تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند از اعطای ۴ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال تسهیلات بنیاد برکت به منظور حمایت مالی از کارگاه‌های هنرمندان صنایع‌دستی و صنعتگران زنجانی خبر داد.



وی اظهار کرد: این تسهیلات با همکاری بنیاد برکت و طبق مفاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بنیاد برکت و بانک مهر ایران به منظور حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و صنعتگران پرداخت می‌شود و این منابع مالی به صنعتگران به شکل قرض‌الحسنه با تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه اعطا شده است.



مدیرکل میراث فرهنگی زنجان، با اشاره به اینکه اولویت استفاده از تسهیلات در نظر گرفته‌شده با آسیب‌دیدگان از کرونا در مناطق محروم، روستاها و حاشیه شهرها است، افزود: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با مأموریت محرومیت‌زدایی و معاونت صنایع‌دستی با رسالت حمایت از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در مأموریت اشتغال آفرینی این افراد، هم‌افزا شدند و با نگاهی همسو از هنرمندان صنایع‌دستی و صنعتگران این حوزه حمایت می‌کنند.



ارجمند با اشاره به اینکه احیای و توسعه صنایع‌دستی بومی استان، معرفی آن‌ها از اهدا پرداخت این تسهیلات است، گفت: ملیله‌کاری، چاروق دوزی، چاقوسازی، مسگری، قلم‌زنی، گلیم‌بافی، گیوه‌بافی و گیوه‌دوزی از صنایع‌دستی عمده و بومی استان زنجان به شمار می‌رود.



وی همچنین از انجام بازدیدهای نظارتی از کارگاه‌های صنایع دستی خبر داد و گفت: روزانه بین ۸ تا ۱۰ اکیپ برای بازرسی در سطح استان اعزام شده‌اند.



مدیرکل میراث فرهنگی زنجان تصریح کرد: هدف از اجرای طرح ۴۶۰ مورد بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی، انجام مستندسازی مسائل مهندسی ایمنی و بهداشتی کارگاه‌های صنایع‌دستی و ارائه اطلاعات و مستندات به اداره‌کل برای دسته‌بندی و درجه‌بندی این کارگاه‌هاست و هر محصول صنایع‌دستی در حقیقت شناسنامه فرهنگ و هویت ایرانی است، صادرات صنایع‌دستی علاوه بر ارزآوری در حقیقت صادرات فرهنگ ایرانی است و می‌تواند بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را به عهده گیرد.