  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

بررسی سازوکار عملیاتی تخصیص تسهیلات تبصره ۱۵برای اشتغالزایی صنایع دستی

بررسی سازوکار عملیاتی تخصیص تسهیلات تبصره ۱۵برای اشتغالزایی صنایع دستی

در جلسه‌ای مشترک بین معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و بنیاد علوی، سازوکار عملیاتی جذب و تخصیص تسهیلات تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ با هدف ایجاد اشتغال و توانمندسازی هنرمندان و جوامع محلی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و بنیاد علوی، جلسه‌ای تخصصی با حضور مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی، و مدیران دو نهاد برگزار شد.

حسین خواجه بیدختی، مدیرکل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی، در این رابطه اعلام کرد: هدف اصلی این نشست، تدوین برنامه و سازوکاری عملی برای جذب حداکثری تسهیلات اشتغال‌زایی مبتنی بر تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و هدایت آن به بخش صنایع دستی بود.

وی افزود: در این جلسه بر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و اعتباری دو طرف برای پشتیبانی از هنرمندان، صنعتگران و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط در سراسر کشور تأکید شد.

بر اساس توافق انجام شده، سازوکار تخصیص تسهیلات باید به گونه‌ای شفاف، سریع و بدون تشریفات پیچیده طراحی شود تا جامعه هدف به‌راحتی به منابع مورد نیاز دسترسی یابند.

همچنین اولویت‌هایی مانند تقویت زنجیره ارزش صنایع دستی، توسعه فعالیت‌های گروهی از طریق تشکل‌های مردمی و تعاونی‌ها، خوشه‌سازی رشته‌ای و احیای هنرهای در معرض فراموشی مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست بخشی از برنامه معاونت صنایع دستی با همراهی بنیاد علوی برای توانمندسازی اقتصادی هنرمندان به‌ویژه در جوامع محلی و روستایی است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن مصوبات آن، گام مهمی در ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه برداشته شود.

کد خبر 6689124
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها