  1. سیاست
  2. مجلس
۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۰۶

زاهدی در گفتگو با مهر:

دولت درخواست استرداد لایحه رتبه‌بندی را نداشت/جزئیات اصلاحیه جدید

دولت درخواست استرداد لایحه رتبه‌بندی را نداشت/جزئیات اصلاحیه جدید

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت درخواست استرداد لایحه رتبه‌بندی را نداشت.

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رفع ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان گفت: در صحن علنی مجلس حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان پیشنهادی را مطرح کرد که رتبه بندی معلمان تغییر کند.

وی افزود: پیش از این رتبه بندی معلمان به شکل معلم پایه و معلم خبره و ... بود که با پیشنهاد حاجی بابایی به معلم آموزشیار، معلم مربی و معلم استادیار و معلم دانشیار و استاد معلم تغییر کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات سایر بندهای این لایحه را طبق تغییرات ایجاد شده، اصلاح کرد.

زاهدی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درمورد این لایحه چه بود؟ تصریح کرد: این لایحه از دولت قبل در دستور کار مجلس بود، دولت جدید می‌توانست لایحه را پس بگیرد و لایحه دیگری را به مجلس ارسال کند اما این کار را انجام نداد. مجلس نیز نمی توانست لایحه ارائه شده را از دستور کار خارج کند.

کد مطلب 5339100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها