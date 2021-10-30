محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رفع ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان گفت: در صحن علنی مجلس حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان پیشنهادی را مطرح کرد که رتبه بندی معلمان تغییر کند.

وی افزود: پیش از این رتبه بندی معلمان به شکل معلم پایه و معلم خبره و ... بود که با پیشنهاد حاجی بابایی به معلم آموزشیار، معلم مربی و معلم استادیار و معلم دانشیار و استاد معلم تغییر کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون آموزش و تحقیقات سایر بندهای این لایحه را طبق تغییرات ایجاد شده، اصلاح کرد.

زاهدی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درمورد این لایحه چه بود؟ تصریح کرد: این لایحه از دولت قبل در دستور کار مجلس بود، دولت جدید می‌توانست لایحه را پس بگیرد و لایحه دیگری را به مجلس ارسال کند اما این کار را انجام نداد. مجلس نیز نمی توانست لایحه ارائه شده را از دستور کار خارج کند.