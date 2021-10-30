فراخوان فعالان صنعت آبزیان برای مشارکت در زنجیره تولید مواد غذایی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت تعاونی ۲۱ بیضا تاکید کرد: در صورت اصلاح فرایندهای تولید مواد غذایی بر پایه آبزیان در کشور، نه تنها هزینه تمام‌شدۀ تولید ماهی و میگو کاهش پیدا می‌کند بلکه الگوی مصرف غذاهای دریایی نیز تغییر می‌کند و میزان مصرف این غذاهای سالم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی افزایش می‌یابد.

دکتر امیر عبودی در حاشیه اولین روز پنجمین نمایشگاه شیلات، آبزیان و غذاهای دریایی گفت: در حال حاضر به دلیل پیوسته نبودن فرایند تولید مواد غذایی دریایی، واسطه‌ها نقش پررنگی ایفا می‌کنند. آنها از اولین مرحله که فروش خوراک ماهی و میگو است وارد چرخه تولید می‌شوند و تا آخرین مرحله که رساندن گوشت ماهی و میگو به دست مصرف‌کننده نهایی است، حضور دارند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از پولی که مردم برای خرید آبزیان پرداخت می‌کنند، به جیب واسطه‌ها می‌رود.

وی تاکید کرد: شرکت تعاونی ۲۱ بیضا با بیش از دو دهه سابقه درخشان در حوزه آبزیان و تولید انواع خوراک، از سال قبل اقدام به تشکیل زنجیره تولید غذاهای دریایی کرد. در این زنجیره، تمام مراحل تولید به صورت یکپارچه و هدفمند اجرا می‌شود. بخش‌های مختلف این زنجیره شامل تولید خوراکی آبزیان، پرورش و صید آبزیان، فرآوری ماهی و میگو، بسته‌بندی محصولات و در نهایت عرضه به بازارهای داخلی و خارجی است.

حلقه اول زنجیره؛ تولید خوراک آبزیان

شرکت تعاونی ۲۱ بیضا از اوایل دهه هشتاد اقدام به تولید خوراک انواع حیوانات از جمله دام، طیور، آبزیان، حیوانات خانگی و حتی حیوانات آزمایشگاهی و باغ‌وحش کرد. این شرکت که بیش از ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید دارد، آمادگی دارد به تمام واحدهای پرورش ماهی و میگوی کشور خوراک تحویل دهد و محصول آنها را نیز با هدف فرآوری و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی تحویل بگیرد.

شرکت تعاونی ۲۱ بیضا در حال حاضر محصولات خود را در تمام استان‌های کشور و همچنین کشورهای همسایه از جمله روسیه، امارات، قطر، عمان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، افغانستان، عراق، قرقیزستان و آذربایجان توزیع می‌کند.

مدیرعامل این شرکت علاوه بر پرورش‌دهندگان آبزیان از فعالان شبکه توزیع مواد غذایی نیز برای حضور در زنجیره مواد غذایی دریایی دعوت به عمل آورد و گفت: تمام شاخص‌ها نشان می‌دهد که سرانه مصرف مواد غذایی دریایی مردم ایران، پایین‌تر از سرانه جهانی است. به همین خاطر فعالان صنایع غذایی و صنعت پخش باید در کنار هم قرار گیرند تا انواع خوراک دریایی سالم را با مناسب‌ترین قیمت به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسانند. شرکت تعاونی ۲۱ بیضا با ایجاد دو کارخانه در استان فارس و یک کارخانه در استان گیلان در این زمینه پیشگام شده و از تمام فعالان صنعت برای حضور در این زنجیره دعوت به عمل می‌آورد.

ماموریت ویژه: رفع موانع مصرف آبزیان

یکی از جدی‌ترین دلایلی که خانواده‌های ایرانی کمتر ماهی مصرف می‌کنند، فرایند خرید، پاک کردن، بسته بندی و البته بوی ماهی است. هلدینگ ۲۱ بیضا یکی از ماموریت‌های اصلی خود را افزایش سهم غذاهای دریایی به عنوان غذای سالم و بهداشتی در سفره ایرانی‌ها می‌داند. به همین دلیل واحد تحقیق و توسعه این هلدینگ، با تحلیل الگوی مصرف و سنجش ذائقه خانواده‌های ایرانی، اقدام به تولید محصولاتی کرده که چالش‌های پیش روی خانواده‌های ایرانی را از بین ببرد.

محصولات متنوع این هلدینگ، با برند آکوا رویال به صورت‌های آمادۀ پخت، تازه و یخ‌زده به بازار عرضه شده تا مصرف‌کننده نهایی برای خرید، پاک کردن و بسته‌بندی ماهی و میگو در فریزر هیچ چالشی نداشته باشد. هلدینگ ۲۱ بیضا حتی برای از بین بردن بوی ماهی و میگو که برای برخی افراد ناخوشایند است، انواع محصولات طعم‌دار شده را آماده کرده است. برخی محصولات تازۀ این برند نیز همراه با انواع سس‌ها به بازار عرضه شده تا مصرف‌کننده بتوانند پس از تهیه محصول در کوتاه‌ترین زمان و سهل‌ترین شیوه ممکن غذای خود را طبخ کرده و سرو کند.

برند آکوا رویال با سبد کاملی از غذاهای دریایی که شامل حدود ۲۵ مدل خوراکی متنوع است در نمایشگاه شیلات و غذاهای دریایی حضور دارد.

ایجاد ۵ کارخانه در داخل و خارج از کشور

دکتر عبودی در ادامه به برنامه توسعه و چشم‌انداز این هلدینگ اشاره کرد و گفت: ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت و در گردش برای اجرای برنامه‌های فعلی و توسعه‌ای هلدینگ هزینه شده است. قصد داریم تا سال ۱۴۰۲ یک کارخانه جدید خوراک آبزیان در استان فارس و یک کارخانه تولید غذاهای دریایی در جنوب کشور احداث کنیم. همچنین برنامه ایجاد کارخانه‌های پیشرفته در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و عمان و همچنین کشور فنلاند را نیز در دستور کار داریم.

استقبال همیشگی از متخصصان جوان

این مدیرعامل با تاکید بر نقش نیروی انسانی در پیشرفت شرکت ۲۱ بیضا گفت: از اولین روز فعالیت این شرکت، بر نقش مهم نیروی انسانی خلاق و جوان تاکید شده است. امروز هلدینگ ۲۱ بیضا نیز بیش از هرچیز از ایده‌های جدید که از جانب نیروهای جوان و تحصیلکرده ارایه شوند، استقبال می‌کند.

وی افزود: یکی از اهداف کلیدی ما جذب جوانان متخصص و نوگرایی است که در رشته‌های صنایع غذایی، شیلات، مهندسی صنایع و سایر رشته‌های مرتبط تحصیل کرده‌اند و اکنون آماده هستند شور و انرژی خود را در یک واحد پیشرو به اشتراک بگذارند. از این رو، درهای هلدینگ ۲۱ بیضا همیشه به روی این جوانان باز است و ما برای رشد و آموزش آنها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.

در پایان دکتر عبودی از تمام فعالان صنعت شیلات و صنایع غذایی و همچنین پژوهشگران و کارفرینان دعوت کرد تا ضمن عضویت در زنجیره ارزش ۲۱ بیضا، در کنار این مجموعه ساخت مسیر اهداف بالا را محقق سازند. علاقه مندان جهت عضویت می تواند با ورود به این صفحه، پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنند.

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