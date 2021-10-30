بازگشایی مدارس در انتظار شرایط مطلوب/کاهش رعایت ضوابط بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر شنبه در جلسه استانی ستاد کرونا اظهار کرد: متأسفانه رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی در استان به ۴۴ درصد رسیده در حالی که این رقم در میانگین کشوری ۴۷ درصد است.

وی با بیان اینکه لازمه کم کردن محدودیت‌ها رعایت ضوابط بهداشتی است، افزود: اگر با روال فعلی پیش برویم احتمال افزایش محدودیت‌ها می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه با افرادی که سلامت مردم را جدی نگیرند برخورد خواهیم کرد، ادامه داد: فروشندگان، شاغلین و مراجعه کنندگان، همگی مکلف به رعایت پروتکل‌ها هستند.

به گفته وی واحدهای صنفی متخلف باید پلمپ شود و با درج پارچه نوشته عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی آنها به مردم اطلاع رسانی شود.

استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: رعایت فاصله گذاری در کشور ۴۶ درصد است که این رقم در خراسان جنوبی ۴۳ درصد گزارش شده است.

ملانوری با اشاره به موضوع بازگشایی مدارس هم گفت: در این راستا باید شرایط به گونه‌ای شود که خسارت و آسیبی به هرماه نداشته باشد.

وی عنوان کرد: تا زمانی واکسیناسیون دانش آموزان، دانشجویان و کادر آموزشی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تکمیل نشود شرایط برای بازگشایی مهیا نیست.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: گندزدایی خوابگاه‌ها و سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش آموزان و دانشجویان از دیگر مسائلی است که باید قبل از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها انجام شود.

به گفته وی موضوع بازگشایی مدارس به بررسی‌های بیشتر در این زمینه موکول شده است.

ملانوری با بیان اینکه آموزش به دلیل شرایط موجود به شدت آسیب دیده است، تصریح کرد: علاقمند به بازگشایی مدارس هستیم اما چاره‌ای جز این نداریم که منتظر بمانیم شرایط مطلوب‌تر شود.

وی اظهار کرد: در زمینه واکسیناسیون کرونا در استان مراکز فعال است و واکسن نیز به اندازه کافی موجود داریم لذا از جامعه هدف تقاضا داریم برای پیشگیری و ایمنی نسبت به تزریق واکس اقدام کنند تا پوشش حداکثری را در این زمینه داشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شیوع ویروس دلتا پلاس در پاکستان و برخی دیگر از مناطق اظهار کرد: مراقب‌های مرزی باید مورد توجه ویژه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.