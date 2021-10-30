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۸ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۱۸

موسوی به مهر خبر داد؛

دو گزینه جدید حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند

دو گزینه جدید حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دو گزینه را برای تصدی سمت حقوقدانی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.

سیدنظام الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معرفی دو گزینه از سوی ریاست قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان، اظهار داشت: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دو گزینه را برای تصدی سمت حقوقدانی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.

وی بیان کرد: بر این اساس، «غلامرضا ملابیگی» و «سیدمحمدهادی راجی» به مجلس معرفی شدند و عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان سه شنبه و یا چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهد شد.

«محمد دهقان» پیش از این عضو حقوقدان شورای نگهبان بود که پس از تشکیل دولت سیزدهم با حکم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور منصوب شد.

کد مطلب 5339581
زهرا علیدادی

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