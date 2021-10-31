به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز یکشنبه درباره سفر اخیر رئیس‌جمهور به‌منظور بازدید از مناطق زلزله اندیکا و رسیدگی به منطقه در جمع خبرنگاران گفت: رئیس‌جمهور از نزدیک آمد تا اقداماتی را که در منطقه انجام می‌شود، پیگیر باشد.

فرمانده سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان افزود: در این راستا از سوی رئیس‌جمهور قول‌های خوبی داده شده و امید است که این قول‌ها به‌زودی عملی شود.

وی در ادامه اسکان مردم زلزله‌زده و نگهداری دام‌هایشان را ضروری دانست و گفت: با توجه به پیش رو بودن فصل سرما امید است قول‌هایی که رئیس‌جمهور دادند به‌زودی محقق شوند تا اسکان مناسب و دائمی و همچنین اشتغال پایدار مردم زلزله‌زده اندیکا حل شود.

فرمانده سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان تأکید کرد: گروه‌های جهادی، بسیج، سپاه و سایر افراد خدمت رسان در منطقه مستقر بوده و امدادرسانی به مردم را با کمک دولت و دیگر نهادها که در منطقه هستند، انجام می‌دهند تا آلام مردم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال از ۱۲ تا ۱۷ مهرماه، پنج زلزله بزرگ که بزرگ‌ترین آن ۵.۷ درجه است در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری حوالی چلگرد رخ داد، اندیکا را لرزاند.

به گفته استاندار خوزستان این زمین‌لرزه‌ها بیش از پنج هزار میلیارد ریال به اندیکا خسارت وارد کرد.

۱۳۰ روستای شهرستان اندیکا بر اثر این زمین‌لرزه‌ها دچار خسارت شدند.

شهرستان اندیکا در شمال شرق خوزستان با مرکزیت شهر قلعه خواجه دارای سه بخش و با جمعیت حدود ۸۰ هزار نفر است.