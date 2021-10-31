به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی این وزارتخانه شد.

در حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به ایمان شمسایی آمده است:

«جناب آقای ایمان شمسایی

نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات ارزشمند جناب عالی در حوزه رسانه و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، به موجب این حکم به سمت «مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت اصحاب رسانه و نیروی انسانی متعهد و انقلابی، در زمینه گسترش فعالیت‌های مطبوعاتی، نظارت بر فعالیت‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی الکترونیک، حمایت از تشکل‌های صنفی در حوزه مطبوعات و تأمین آزادی‌های مصرح در قانون مطبوعات و انجام بهینه شرح وظایف و مأموریت‌های اداره کل موفق و مؤید باشید.

مزید توفیق جناب عالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف دولت مردمی، ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت آیت اللّه العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) از خداوند منان خواستارم.»

فعالیت در خبرگزاری جمهوری اسلامی، روزنامه جام جم، روزنامه همشهری، مدیرمسئول و سردبیر خبرگزاری شهر، سردبیر خبرگزاری مهر، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی قدس و مدیر مسئول روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی و قائم مقام خبرگزاری مهر از سوابق وی است. وی پیش از این به عنوان مشاور اموررسانه‌ای و ارتباطات رئیس و دبیر کمیته اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور فعالیت می‌کرد.