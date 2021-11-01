به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمدعلی مرادیان را به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی این وزارتخانه منصوب کرد.

در حکم اسماعیلی خطاب به محمدعلی مرادیان آمده است:

«جناب آقای محمدعلی مرادیان

نظر به شایستگی و آشنایی جنابعالی با حوزه کتاب و موضوعات مرتبط با آن و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور فرهنگی به موجب این حکم به سمت مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی منصوب می شوید.

امید است با بهره مندی از تجارب و آرای صاحب نظران و انگیزه و روحیه متعهدانه همکاران آن دفتر در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

بازخوانی فعالیت‌ها در جهت انطباق با ماموریت ها و نیز توجه به اقتضائات جامعه نشر و نیازهای مخاطبان کتاب به منظور تدوین راهبرد پژوهش‌ های کاربردی و مطالعات مرتبط از مهم ‌ترین وظایف جنابعالی در دوره تصدی این‌مسئولیت است.

از خداوند متعال برای جنابعالی توفیق مسئلت می‌نمایم.»

از جمله سوابق اجرایی محمدعلی مرادیان می توان به عضو هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی، مسئول دبیرخانه دائمی جایزه جهانی فلسطین و عضو شورای سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی جایزۀ ادبی شهید سید علی اندرزگو اشاره کرد.

یادآور می شود، پیش از این ابراهیم حیدری عهده دار این مسئولیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.