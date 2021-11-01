به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری با اشاره به پایان دیدارهای تیم ملی فوتبال امید در رقابت‌های مقدماتی انتخابی المپیک پاریس که با برد برابر تاجیکستان و صعود به مرحله نهایی همراه بود، گفت: این پیروزی را به ملت ایران تبریک می گویم. یکی از امیدهای ما این است که تیم ملی فوتبال امید در این دوره طلسم را بشکند و بالاخره به المپیک صعود کرده و کام ملت را شیرین کند.

وی ادامه داد: مجموع ارزیابی‌هایی که توسط عزیزی خادم رئیس فدراسیون و کارشناسان ما انجام شده است، تاکید دارد مسیری انتخاب شده برای تیم ملی فوتبال امید مسیر درستی است. ان شاءالله جهت گیری که با حضور مهدی مهدوی کیا آغاز شده است در نهایت منجر به المپیکی شدن تیم ملی فوتبال امید شود.

رئیس کمیته ملی المپیک در مورد معرفی پیمان فخری به عنوان سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۰ هانگژو چین خاطرنشان کرد: این انتخاب با دلیل انجام شد، اصرار داشتیم که یک مدیر جوان را برای این مسئولیت انتخاب کنیم که خود پیشینیه قهرمانی داشته باشد، با فنون تخصصی حوزه ورزشی آشنا باشد و بازی‌های آسیایی را هم تجربه کرده باشد. آقای فخری از تمام این ویژگی‌ها برخوردار است.

صالحی امیری با یادآوری اینکه پیمان فخری به عنوان مشاور و رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در کمیته ملی المپیک مشغول به فعالیت است، گفت: او نزدیک به ۱۸ سال سابقه فعالیت در کمیته ملی المپیک دارد. در چند رویداد بزرگ مانند بازی‌های المپیک توکیو هم معاون کاروان بود. بر همین اساس اعضای هیات اجرایی بدون هیچ مخالفتی به وی برای سرپرستی کاروان ایران رای مثبت دادند. البته کارهای لازم برای حضور در بازی‌های آسیایی از سه ماه قبل آغاز شده و جلسات مربوط هم در حال پیگیری است.

«انتخابات کمیته ملی المپیک تاثیری در تصمیم اتخاذ شده برای سرپرستی کاروان ایران نخواهد گذاشت؟» وی در پاسخ به این موضوع گفت: خیر، طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، سرپرست رویدادی مانند بازی‌های آسیایی باید یک سال قبل از آن معرفی شود. وقتی هم که گزینه موردنظر نهایی شد اقدامات لازم در رابطه با کاروان را آغاز می‌کند و همزمان هم با ستاد آسیایی بازی‌ها، ستاد برگزاری بازی‌ها و کشور هدف که خودِ ما هستیم، ارتباط دارد. این رویکرد یک رویکرد فعال است.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در مورد هدف گذاری این کمیته برای بازی‌های آسیایی چین گفت: هدف گذاری این است که جایگاهمان را در آسیا ارتقا دهیم و از رده ششم به پنجم برسیم. البته رویکرد آرمانی ما جایگاه چهارم است.

صالحی امیری همچنین در مورد سفر اخیر خود به یونان که به منظور حضور در اجلاس کمیته‌های ملی المپیک کشورهای جهان انجام شد، خاطرنشان کرد: در این اجلاس توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک و نمایندگان ۱۴۸ کشور جهان حضور داشتند. این اصلی ترین نشستی بود که بعد از کرونا و در این سطح و با این گستردگی برگزار شد. در دو سال اخیر این نشست به خاطر کرونا برگزار نشد.

وی با بیان اینکه در اجلاس یونان در رابطه با رویدادهای پیش رو تا زمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس مانند بازی‌های آسیایی، بازی‌های کشورهای اسلامی و … گزارش لازم توسط متولیان آنها ارائه شد، به موضوع مورد تاکید توسط توماس باخ مبنی در رابطه با محیط زیست و اقلیم و همکاری با مجمع سازمان ملل متحد در این زمینه اشاره کرد و گفت: ورزش همه کشورها در حوزه تغییرات اقلیمی و محیط زیست باید قبول مسئولیت کنند. خوشبختانه کمیسیون محیط زیست در کمیته ملی المپیک ایران از چهار سال پیش فعال است و قطعاً ایران یکی از کشورهای پیش رو در حوزه محیط زیست و ورزش به حساب می‌آید.

رئیس کمیته ملی المپیک د ر مورد رشته‌های بوکس و وزنه برداری و اینکه گفته می‌شود با نظر رئیس کمیته بین المللی المپیک این دو رشته در خطر حذف از بازی‌های المپیک هستند، تصریح کرد: توماس باخ یک آلمانی است که شخصیت محکم و ضد فساد دارد. او بر ریشه کن کردن هر گونه فساد تاکید داردبه و در اولین مرحله هم وزنه برداری را هدف قرار داد. البته قبل از آن روی بوکس که رئیس قزاقستانی دارد متمرکز شده بود و تاکید داشت تا زمانیکه تغییرات جدی در فدراسیون بین المللی این رشته ایجاد نشود، مانع حضور المپیکی ورزشکارانش می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به خاطر همین تاکیدات بود که با برگزاری مجمع و تعیین سرپرست تغییرات لازم در فدراسیون بین المللی بوکس ایجاد شد و اینگونه این رشته به المپیک توکیو رسید. در مورد وزنه برداری هم باید تغیرات جدی ایجاد شود تا نمایندگان این رشته بتوانند در رویدادهای آینده حاضر شوند. از نگاه توماس باخ و در کل کمیته بین المللی المپیک مشکل مدیریتی و عدم شفافیت در وزنه برداری وجود دارد به خصوص عدم شفافیت در ۱۰ میلیون دلار هزینه‌ای که شده است. به شدت کمیته بین المللی المپیک روی این موارد حساس است که البته برای ما مثبت است و از این رویکرد استقبال می‌کنیم. حتماً ورزش پاک می تواند در دنیای امروز پاسخگو باشد، این استراتژی کمیته بین المللی المپیک با استراتژی ما سازگار است.

وی در مورد اقدامات فرهنگی انجام شده در کمیته ملی المپیک که با افتتاح موزه ملی ورزش آغاز شد، تصریح کرد: این موزه در ۳۰۰۰ متر فضا رونمایی شده و امروز دارای ۲۵۰۰ کاپ، مدال و یادبود از قهرمانان است. در همین راستا ساخت تندیس قهرمانان و پیشکسوتان را هم در دستور کار قرار دادیم. این موضوع در مورد چهره های المپیکی تقریبا به اتمام رسیده است. ساخت تندیس طلایی های بازی های آسیایی آغاز شده است. ۱۰ نمونه آن دو هفته بعد رونمایی می شود.

صالحی امیری از برنامه پیش بینی شده برای رونمایی از تندیس چهره های افوتبالی کشور خبر داد و گفت: تندیس چهره های بزرگ فوتبال از مرحوم دهداری گرفته تا حشمت مهاجرانی و از نسل امروز علی دایی ساخته شده است و به زودی از آنها رونمایی می کنیم. در این موزه ۱۰ تالار از جمله تالار مشاهیر المپیک، مشاهیر آسیایی، مشاهیر فوتبال، مشاهیر چهره های نام آور یا ماندگار و ... خواهیم داشت.

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه بانک اطلاعات ورزش هم دو هفته پیش افتتاح شد، گفت: اقدام سومی که به عنوان مکمل این دو اقدام انجام شده است، مربوط به ثبت وقایع تلخ و شیرین ورزش ایران یا همان تاریخ شفاهی ورزش است. ورزش ما ۱۰۰ سال قدمت دارد و باید حوادث آن ثبت می شد. ۲۰ پروژه کلید خورد و ۹ پروژه روز سه شنبه رونمایی می شود. این پروژه ها در مورد کشتی، ورزش زنان، فوتبال، رسانه های ورزش و ... است.

وی در مورد حضور در انتخابات آینده کمیته ملی المپیک گفت: تا به امروز در این زمینه به تصمیم قطعی نرسیده ایم. قطعا به جمع بندی برسم آن را اعلام می کنم اما برای ماندن در این صندلی تلاشی نخواهم داشت.

«گفته می شود قرار است جلسه ای داشته باشید و بعد از آن در مورد انتخابات و شرکت یا عدم شرکت در آن تصمیم گیری کنید»، صالحی امیری که با رادیو ایران صحبت می کرد در واکنش به این موضوع گفت: آنچه مسلم است باید ارزیابی دقیق تری از روند داشته باشم تا بتوانم به جمع بندی برسم. در هر صورت تصمیم نهایی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات را اعلام می کنم.