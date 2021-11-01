پرویز قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش محسوس بیماران مبتلا به کرونا در استان زنجان خبر داد و گفت: آمار ابتلا به کرونا با شیب بسیار خوبی رو به کاهش است.

وی همچنین به کاهش فوتی‌ها و بستری‌های به کرونا در استان اشاره کرد و ابراز داشت: شهروندان باید با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی از رشد آمار مبتلایان به این بیماری جلوگیری کنند.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه تاکنون ۳۵ هزار و ۱۳۲ نفر به علت ابتلاء و یا مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه برداری یا بستری شده‌اند، گفت: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز بیش از ۱۱ هزار نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش با بیان اینکه تزریق واکسن به معنای رهایی از بیماری نیست، تاکید کرد: بیش از ۸۹ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال استان زنجان دُز اول واکسن را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه افرادی که دو دُز واکسن را دریافت کردند کارت هوشمند دریافت خواهند کردند، ابراز داشت: مردم برای ریشه کنی کرونا حتما واکسن را تزریق کنند.

رئیس علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۶ درصد از زنجانی‌ها دو دُز واکسن کرونا را دریافت کردند.