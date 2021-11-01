بایدن وعده و وعیدهای توخالی خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دستیاران ارشد «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در زمینه تغییرات اقلیمی اعلام کردند که وی قرار است امروز دوشنبه در اجلاس کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل که در «گلاسگو» اسکاتلند در حال برگزاری است، تلاش کند به رهبران جهان اطمینان دهد که آمریکا می تواند به وعده خود مبنی بر کاهش بیش از نصف انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان دهه جاری عمل کند.

اظهارات و اطمینان دادن های فوق در حالی است که سیاست های کلیدی این کشور برای اطمینان از کاهش گازهای گلخانه ای همچنان نامشخص هستند.

«جینا مک کارتی» مشاور ملی رئیس جمهور آمریکا در زمینه تغییرات اقلیمی در این رابطه گفت که بایدن متعهد شده است تا حد زیادی از طریق لایحه بودجه ای ۵۵۵ میلیارد دلاری جهت هزینه در این رابطه که در انتظار رای کنگره پس از ماه ها مذاکرات داخلی پرتنش است، به هدف ذکر شده دست یابد.

مک کارتی در همین رابطه به خبرنگاران گفت: اینجا در گلاسگو، بایدن تعهد آمریکا را برای انجام اقدامات سریع و قاطع، از جمله از طریق چارچوب «بهتر بازسازی کنید» خود تجدید می کند.

وی ادامه داد: این بزرگترین سرمایه گذاری برای مبارزه با بحران آب و هوایی در تاریخ آمریکا است و به ما اجازه می‌دهد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را بیش از یک گیگا تن کاهش دهیم که یک میلیارد تن در سال ۲۰۳۰ است.

بایدن روز یکشنبه اعلام کرد که لایحه «بهتر بازسازی کنید» او برای ایجاد شرایط آب و هوایی بهتر و هزینه های اجتماعی در این هفته در کنگره آمریکا به رای گذاشته خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین امروز دوشنبه راهبردی بلند مدت را اعلام خواهد کرد که نشان می دهد آمریکا چگونه به هدف بلند مدت انتشار صفر خالص (گازهای گلخانه ای) تا سال ۲۰۵۰ دست خواهد یافت و اعلام می کند که با کنگره برای راه اندازی یک برنامه ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ همکاری خواهد کرد.

هدف برنامه مذکور کمک به کشورهای در حال توسعه است تا از طریق اقدامات محلی خود را با تاثیرات تغییرات اقلیمی سازگار کرده و آن را مدیریت کنند.