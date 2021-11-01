پنل های تخصصی همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نشست‌های پنل تخصصی همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی از ۹ آبان‌ماه تا ۲۳ آبان‌ماه به صورت مجازی با موضوعات خاص برپا می‌شود.

اختتامیه همایش در روز ۲۶ آبان‌ماه از طریق لینک http://iauec.ac.ir/online/ برگزار خواهد شد.

پنل تخصصی کمیسیون حکمت اسلامی و تعالی تعلیم و تربیت اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی از سوی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این رویداد ساعت ۸ تا ۱۲ روز ۱۱ آبان‌ماه است، علاقه‌مندان می‌توانند از لینک https://sessions.iauec.ac.ir/online۹/ اقدام کنند. میزبان این همایش دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان خواهد بود.

محورهای این همایش ملی شامل حکمت اسلامی و تعالی روانشناسی، حکمت اسلامی و تعالی جامعه شناسی، حکمت اسلامی و تعالی تعلیم و تربیت، حکمت اسلامی و تعالی علوم سیاسی، حکمت اسلامی و تعالی علوم اقتصادی، حکمت اسلامی و تعالی مدیریت، حکمت اسلامی و تعالی فقه و حقوق، حکمت اسلامی و تعالی ادبیات و زبانشناسی، حکمت اسلامی و تعالی هنر، حکمت اسلامی و تعالی شهرسازی و معماری، حکمت در تعالی فرهنگ و تمدن اسلامی، حکمت اسلامی و تعالی خانواده، حکمت اسلامی و تعالی فضای مجازی است.

محورهای این پنل تخصصی شامل پیشینه و نظریه های تربیتی اسلامی، نقادی مبانی نظریه های آموزشی و تربیتی رایج، غایات، اهداف، اصول و مبانی تعلیم و تربیت حکمت بنیان،، نظریه پردازی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی،فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت اسلامی، ساختار معرفتی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، حکمت اسلامی و ساحت تربیت اعتقادی، اخلاقی و عبادی، حکمت اسلامی و ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای، حکمت اسلامی و ساحت تربیت علمی و فنی، حکمت اسلامی و ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی، حکمت اسلامی و ساحت تربیت زیستی و بدنی، حکمت اسلامی و ساحت تربیت هنری و زیباشناختی، حکمت اسلامی و فقه الشریه، تعلیم و تربیت و نظام اجتماعی و سیاسی، آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان، تعلیم و تربیت تمدن ساز می باشد.