سفیر سعودی پیش از ترک لبنان به محل اقامت «سمیر جعجع» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ریچارد کوموجیان» عضو حزب «القوات اللبنانیه» در سخنانی از روابط نزدیک میان این حزب با عربستان سعودی پرده برداشت. وی گفت: سفیر سعودی در بیروت پیش از ترک خاک لبنان به محل اقامت «سمیر جعجع» رفت.

بر اساس این گزارش، وی گفت: وی با حضور در محل اقامت سمیر جعجع به رهبران القوات اللبنانیه اعلام کرد که کشورش از او خواسته تا خاک لبنان را ترک کند. پیشتر نیز اعضای حزب الله لبنان به دنبال حادثه الطیونه بیروت اعلام کردند که جعجع اجیر شده سعودی ها است و مستقیماً از آنها پول و سلاح دریافت می کند تا فتنه داخلی راه بیندازد.

گفتنی است، عربستان سعودی به بهانه اظهارات وزیر اطلاع رسانی لبنان در انتقاد از جنگ علیه یمن، ضمن اخراج سفیر لبنان، سفیر خود از بیروت را نیز فراخواند. «جرج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان دیروز یکشنبه به هجمه‌های گسترده برای استعفای او از سمتش واکنش نشان داد. وی گفت: مسأله استعفای من از دولت مطرح نیست.

این موضع گیری پس از آن اتخاذ شد که حتی برخی طرف‌های داخلی در لبنان از جمله جریان المستقبل نیز استعفای قرداحی و تمام اعضای کابینه را به دنبال بحران میان بیروت و ریاض، خواستار شده بودند. پیشتر «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در سخنانی گفت: ما در حزب الله با فشارها به وزیر «جورج قرداحی» مخالف هستیم. قرداحی تنها عقیده خود را به صورت کاملاً واقع گرایانه بیان کرده است آن هم پیش از آنکه در کسوت وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: تمام آنچه که قرداحی گفته است به دفاع از مظلومیت یک ملت مربوط می‌شود اما جنجال بسیار بزرگی علیه او به راه افتاد. سعودی‌ها همین گونه کشور خود را اداره می‌کنند. آنها اجازه نمی‌دهند هیچکس حرف بزند. آنها نمی‌توانند دیدگاه مخالف خود را قبول کنند.