آمادگی شهدای رزکان برای حضور پرقدرت در لیگ دو فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، سرخ‌پوشان البرزی که سال گذشته تحت هدایت محسن کریمی در دیدارهای پلی‌آف موفق به صعود شده بودند؛ بلافاصله با انتخاب بازیکن اسبق تیم ملی به‌عنوان سرمربی، تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور پرقدرت در لیگ خود آغاز کردند.

شهدای رزکان در حالی باید هفته نخست در ورزشگاه انقلاب کرج به مصاف ایران‌جوان بوشهر برود که با حفظ مهره‌های کلیدی خود ابتدا سعی در حفظ ساختار تیمی داشته و سپس با جذب بازیکنان مدنظر به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف خود بوده است.

شهدای رزکان که در دو فصل اخیر بشدت از بدشانسی و موقعیت‌های از دست رفته رنج برده است، با جذب عیسی مرادی که با ۱۷ گل به‌عنوان آقای گل لیگ سه شناخته شده، به نوعی این نقیصه را رفع کرده و به دنبال آزار خطوط دفاعی تیم‌های مقابل در لیگ امسال است.

روح‌الله نعمتی بازیکن سابق تیم‌های مس رفسنجان، بادران و شهرداری ماهشهر و مهران غفوری هافبک سابق تیم شهرداری همدان از دیگر بازیکنانی هستند که فرشاد فلاحت در فصل جاری می‌تواند روی آن‌ها حساب ویژه‌ای باز کند.

نماینده البرز در ادامه مسیر آماده‌سازی خود روز گذشته در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم لیگ برتری پیکان رفت و با نتیجه سه بر یک به برتری رسید.

تیم‌های ایرانجوان بوشهر، شهدای بابلسر، سپیدرود رشت، شهرداری بندرعباس، پیام توس خراسان، شهرداری بم، نماینده قزوین، علم و ادب تبریز، نیروی زمینی تهران، شهید اورکی اسلامشهر، ملی حفاری اهواز، شهرداری ماهشهر و چوکای تالش رقبای شهدای رزکان البرز در گروه اول لیگ دسته دوم امسال هستند و سرخ‌پوشان البرزی برای رویاپروری و لیگ یکی شدن باید به مصاف آن‌ها برود.

بدون شک با نگاه به ساختار شهدای رزکان می‌توان فهمید که این باشگاه برخلاف سایر تیم‌های فوتبال با مشکل مالی خاصی مواجه نیست و تنها با کمی نگاه ویژه و معنوی مسئولان استان می‌تواند به راحتی به‌عنوان یک مدعی در جدول لیگ دسته دو شناخته شود.