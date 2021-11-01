کرونا ۸ خانواده البرزی دیگر را عزادار کرد

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۳ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷۸ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۷۹ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت هشت بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۳۳۵ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۷۶ هزار و ۵۱۲ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۶۹ هزار و ۶۹۴ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.