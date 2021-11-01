به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمد خلج امیرحسینی، معاون وزیر علوم و رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی، رضا زهروی به سمت معاون ارزشیابی و امور استان‌ها این مرکز منصوب شد.

در این حکم آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جناب عالی، بدین وسیله به عنوان معاون ارزشیابی و امور استان‌ها مرکز جذب اعضای هیأت علمی منصوب می‌شوید. انتظار آن است که با درایت و تلاش خود و توکل بر خداوند متعال؛ امور خطیر این معاونت با سرعت و دقت بیشتری تمشیت شوند و در این راستا اصل اساسی عدالت و قوانین مربوطه مد نظر قرار گیرند.

توفیق شما و همکارانتان در خدمت به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه دانشگاهی را از خداوند متعال مسئلت دارم».

از سوابق رضا زهروی می‌توان به، معاونت بسیج اساتید دانشگاه تهران، مدیریت آموزش مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران، مدیر کمیته همکاری‌های بین المللی کمیسیون بین الملل مرکز وکلا اشاره کرد.