ارائه ۴۵۰۰ فقره خدمات فنی و مهندسی در روستاهای زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای با بیان اینکه اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌ویژه در حوزه عمران روستایی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای توانمندسازی روستاییان و تقویت زیرساخت‌ها در روستاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: با شناسایی و به ره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در مناطق روستایی، ارتقا منزلت اجتماعی روستائیان، ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت تدوین شده،

وی اظهار کرد: شاهد نقش تعیین‌کننده روستاها در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین مهاجرت معکوس هستیم، که در این راستا بنیاد مسکن با اجرای پروژه‌های عمرانی، در محرومیت زدایی و توسعه روستاها نقش مهمی داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به تشکیل نظام فنی و مهندسی روستایی اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت و پتانسیل‌های موجود روستاها، تعداد ۱۳۳ ناظر فنی دارای صلاحیت جهت نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و ۱۷ دفتر فنی و مهندسی جهت طراحی واحدهای مسکونی روستایی فعال هستند.

خواجه‌ای خاطر نشان کرد: از مجموع ۹۲ هزار و ۶۷۸ واحد مسکونی روستایی ۵۱ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح استان مقاوم سازی شده است.

وی از اعطای تسهیلات طرح ویژه بهسازی و مقاوم سازی با کارمزد ۵ درصد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر خبر داد و گفت: تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اعتبارسال ۱۴۰۰ در استان زنجان به تعداد ۲۹۲۵ واحد ابلاغ شده که از این تعداد ۲ هزار و ۴۹۶ واحد معرفی به بانک و تعداد ۱۶۸۶ فقره، معادل ۵۸ درصد انعقاد قرارداد شده است.